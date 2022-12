La previa de la semifinal del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección Argentina y Croacia tuvo un video viral que llegó desde España. El periodista Juanma Rodríguez agitó el avispero con fuertes declaraciones en "El Chiringuito", el show deportivo más importante de la televisión española. "Lo que espero y deseo es que Croacia les meta 4", dijo sobre la "Scaloneta".

"Y si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que les meta 6. Me parece impresentable. No se puede defender todo. Esto no es fútbol", agregó, molesto por los inconvenientes entre Argentina y Países Bajos en cuartos. "Espero que os metan 4 y lo deseo. Yo ya venía de fábrica así pero habéis reconvertido al planeta tierra. No va a ser Argentina vs. Crocia, va a ser Argentina vs. Resto del mundo. Croacia debería quitarse su camiseta y llevar una camiseta de la ONU, porque están representando al resto del mundo", sostuvo Juanma.

Rodríguez sentenció en ese entonces: "En la final espero que os metan 6 porque el karma existe y os va a pasar. Y ya verán cómo nos va a gustar". ¿Qué dijo tras el pase a la final de Argentina? Una insólita excusa: "Gracias a mi táctica motivacional he conseguido que Argentina se venga arriba, que despierte. Selección, no me den las gracias. No hace falta, soy un hombre modesto. Quiero estar en un segundo plano".

"Pero hombre, reconoced que gracias en parte a El Chiringuito, Argentina está en la final del campeonato del mundo", deslizó Juanma. "¿Cómo sabía yo que había que agitar la coctelera, el árbol para que el equipo de mi amigo Scaloni, se plantara en la final? Ahora queda lo más importante, volveremos a agitar a Argentina para que se proclame campeona del mundo", remató. ¿Le creemos?