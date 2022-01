Luego de las declaraciones del funcionario, en donde acusó a la delegación argentina de no tener todos los papeles en regla y atacó al arquero argentino, el vocero de la entidad del fútbol nacional salió al cruce.

En la previa de lo que será un clásico muy caliente ante Chile en la Ciudad de Calama, se viven momentos de suma tensión entre la delegación Argentina de la AFA y los trasandinos luego de lo sucedido en la noche del miércoles en el aeropuerto donde los jugadores se vieron sometidos a estrictos protocolos de seguridad.

Molestos ante la situación, los jugadores comenzaron a subir videos a sus redes sociales en los que criticaban duramente a las autoridades chilenas. Imágenes que llegaron hasta los altos mandos del gobierno, quienes se expresaron en la voz del ministro de Interior de Chile, Rodrigo Delgado: "Yo quiero decirles que más que burlarse deberían estar agradecidos del trabajo y la colaboración porque tenían un verdadero quilombo en sus papeles".

Sin embargo, la cosa no queda ahí ya que luego de los dichos de Delgado, gente de la AFA publicó un mensaje en Twitter donde a través de una frase irónica, ejemplifica un poco lo que pasó: "El no funcionamiento del sistema para registrar el formulario C19 de ingreso es un problema nuestro. Ok."

Con esta publicación, Nicolás Novello da un detalle que hasta el momento no se conocía ya que ante esto, uno de los problemas que pudieron existir fue que la delegación Argentina no pudo cargar el formulario C19 en el sitio web correspondiente ante la falla del sistema.

Este formulario al que hace mención el vocero de AFA es un requerimiento obligatorio que implementó Chile desde que cambió los protocolos sanitarios hace una semana ante la escalada de casos que hubo en el país trasandino. El mismo se llena con los datos del ingresante, sin importar el lugar del que provenga.

Sin respuestas a este tweet o nuevas declaraciones de los jugadores argentinos, se siguen consumiendo las horas y todo parece indicar que el último round de esta pelea entre chilenos y argentinos terminará de definirse en el Estadio Ciudad de Calama en la noche del jueves.