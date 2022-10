Se acerca el Mundial, las expectativas con la Selección Argentina son las más altas y empieza a llegar la hora de las promesas. Mucha gente está dispuesta a cumplir con algún reto en el caso de que Lionel Messi y compañía se queden con el trofeo deseado. Morena Beltrán no se quiso quedar atrás.

La periodista habló mano a mano con Ezzequiel, en un nuevo juego llamado Ping Pong Mundial. Ahí mismo le tocó hacer una promesa por si la Scaloneta se consagra y, lejos de achicarse, se decidió por una.

"No sé... Un tatuaje no sé si es una promesa válida, yo creo que nos vamos a tatuar todos... ¿Qué hago? ¿Me tiño el pelo de celeste? ¡Horrible me va a quedar, pero bueno! Es lo más arriesgado que puedo hacer porque pelarme no me voy a pelar", soltó More.

Después de tanta indecisión, se definió: "Dale. Me tiño mitad celeste y mitad blanco una semana. Lo hago, eh". ¡Está grabado!