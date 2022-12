La espera terminó. Argentina y Francia disputan el partido que las otras 30 selecciones anhelaban desde que inició el Mundial de Qatar y hoy tendremos un nuevo campeón después de cuatro años y medio desde el título del combinado galo. Que se nos de.

En la previa del encuentro hubo mucha expectativa para conocer la formación inicial de la Albiceleste para encarar la final. Que línea de cinco, que tres mediocampistas, que Di María sí o no... en fin.en su regreso tras las molestias físicas que sufrió en pleno campeonato.

Otra de las "sorpresas" apareció en la defensa, ya que Nicolás Tagliafico se impuso como lateral izquierdo cuando Marcos Acuña ya había cumplido la sanción en semifinales. Sin embargo, el periodista Gastón Edul reveló que el cambio en el carril no fue una decisión futbolística.

"El Huevo Acuña no es titular por un tema físico", informó el cronista de TyC Sports a minutos del inicio del encuentro en Lusail. El ex Racing fue uno de los grandes puntos altos de Argentina durante la Copa del Mundo y fue suspendido en cuartos por acumulación de amarillas. Afortunadamente, Tagliafico también fue figura contra Croacia y la ausencia de Huevo no será un problema mayor. ¡Vamos Argentina!

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22