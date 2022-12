La Selección Argentina levantó su tercera Copa del Mundo el 18 de diciembre y cumplió el sueño de más de 45 millones de personas. Es por ese motivo que Bizarrap y Duki se unieron con La T y la M para darle voz al nuevo hit mundialista dedicado a los jugadores.

"Este es el homenaje de nuestra parte para los campeones del mundo",publicó Bizarrap en sus redes sociales y compartió la canción que en cuestión de minutos superó el millón de reproducciones en YouTube. A lo largo del tema, los raperos nombran a los 26 futbolistas convocados por Scaloni en Qatar 2022.

Antes de lanzar este hit Bizarrap había realizado una encuesta a sus seguidores de Instagram donde preguntaba lo siguiente: “¿Saco un tema antes de fin de año?”. En menos de 6 horas la misma superó el millón de respuestas positivas. Ahí fue cuando publicó en todas las plataformas digitales esta canción que tiene una duración de 4.42 minutos.

+Letra de "3 Estrellas en el Conjunto"

18/12/2022

Faltan cien minuto' y ya no tengo voz

El cuerpo que no aguanta, quiere ser campeón

Le hablamos al cielo y nos la trajo Dio'

Dibu Martínez con la 23 (La 23)

Acuña por la banda y no lo ven (No lo ven)

Cuti Romero con la 1-3 (La 1-3)

Recupera la bocha para el die' (Para el die')

Como Tagliafico, tengo tre' (Tengo tre')

22, 78, 86 (86)

El pase de Lionel para Nahuel (Para Nahuel; Molina, Molina, Molina)

El Toro en el penal rompió la red

Abrieron la boca pero no nos pesó la derrota, ah-ah

Y aunquе les moleste, ahora la Scalonеta levantó otra copa, ah-ah

Y ahora se nota, la gente en la calle está loca, ah-ah

Ya estaba escrito, era pa' Sudamérica, no para Europa, ah-ah

Cuando la toca Messi, habla el fútbol

El equipo y el pueblo estamo' juntos

Tengo las tres estrella' en el conjunto, oh-oh

La gente grita: "Campeones del Mundo"

Cuando la toca Messi, habla el fútbol

El equipo y el pueblo estamo' juntos

Tengo las tres estrella' en el conjunto, oh-oh

La gente grita: "Campeones del Mundo"

Me alienta "el Fuerte" como Thiago Almada

Foyth y Palacios la nueva camada

Si está Lisandro Martinez la contra se para

Pateo al medio como Dybala

Siempre cerrando bocas: Rodrigo De Paul

Cuidado con el 7: Rodrigo De Paul

Alexis pal Fideo y el estadio grita "gol"

Alexis pal Fideo y el estadio grita "gol"

Di María hizo otro gol

Como en el Maracaná, como en Wembley y en Qatar

Di María hizo otro gol

Tenemos un héroe y se llama Julián (Julián)

El hombre araña se llevó el mundial (Julián)

Los sueños de chico ahora se hicieron grandes pura sangre nueva como Enzo Fernández

Alma de potrero, le da pa' delante el botín queda chico en el pie de un gigante

Si el segundo tiempo me pide unos cambios tenemos a Rodriguez y Pezzella

Cuando faltaban ganas puse el corazón en juego como Ángel Correa

El Dibu tiene la energía de Rulli y Armani bancando de afuera

Quién mejor que Montiel para meter el penal y ganar la 3ra

El campeón del Talar: Otamendi 19

Lo intentaron pasar y dicen que nadie puede

De San Justo pa' el mundo: Leandro Paredes

"Argentina campeón" está escrito en las paredes

Cuando la toca Messi habla el fútbol

El equipo y el pueblo estamos juntos

Tengo las 3 estrellas en el conjunto

La gente grita "campeones del mundo"

Cuando la toca Messi habla el fútbol

El equipo y el pueblo estamos juntos

Tengo las 3 estrellas en el conjunto

La gente grita "campeones del mundo"

Cuando la toca Messi habla el fútbol

El equipo y el pueblo estamos juntos

Tengo las 3 estrellas en el conjunto

La gente grita "campeones del mundo"

Le mandamos cumbia, perro

Como dijo Scaloni, no lo hacen por fama tampoco por money

Mano' arriba los cumbiero' de Zona Sur como el Kun Agüero

No importa de dónde tiren si está en el arco el Dibu Martinez

Por eso elijo creer, tengo a los pibes, tengo a Lionel

Y la gente festejando mientras el Papu baila

Y Leo con la 3era me alegra el alma

(Me alegra el alma)

(Me alegra el alma)

(Me alegra el alma)

+Bizarrap & Duki - 3 Estrellas en el Conjunto (ft. La T y la M)