El Gran Premio de Italia del 2024 pasará a la historia del automovilismo argentino como la fecha en la que un piloto volvió a correr en la Fórmula 1 tras 23 años. Ese piloto es Franco Colapinto, y su ascenso meteórico a la categoría reina tras apenas media temporada de F2 mucho tiene que ver con el apoyo que le llega desde Argentina.

No es ningún misterio que el automovilismo es un deporte donde el dinero es más que necesario, y para correr en Fórmula 1 o pagas o alguien tiene que pagar por vos. Allí surgen los sponsors, y el rol de Bizarrap y varias marcas argentinas para que Franco Colapinto pudiera ocupar un lugar en Williams.

En diálogo con Victor Abad en Twitch, Biza reveló cómo fue la charla que tuvo con Franco Colapinto y en la que el piloto argentino le confirmó su salto a la F1: “Nosotros nos enteramos el sábado pasado. Yo estaba llegando al estudio y me llega un mensaje de Franco diciendo ‘Amigo, te tengo que llamar ya‘”, relató Bizarrap. El artista continuó su relato diciendo: “[Franco me dijo] ‘Me llamaron de Williams que tengo que subir, tengo que subir. Necesito sponsors‘… Ahí yo le pregunto: ¿Confirmado Fórmula 1?, ‘Casi confirmado Fórmula 1‘, me dice. Ahí me volví loco.”

Bizarrap junto a Franco Colapinto.

Bizarrap siguió contando cómo se dio esa charla crucial con Colapinto: “Había estado conmigo tres días antes en Argentina“, admitió. “Todavía no era tan famoso, fuimos a comer tranquilos y no pasó nada. Ahora está todo el mundo hablando de él, salió en la tapa de todos los diarios.”, le contó a su entrevistador. “Lo logramos entre todos“, completó Bizarrap en su anécdota.

Bizarrap cuenta como Franco Colapinto le confirmó que llegaba la oportunidad de la Fórmula 1

Bizarrap, uno de los primeros en apostar por Franco Colapinto

Como destacamos anteriormente, la importancia de tener quien soporte la carrera de un corredor que pase por las diferentes categorías de Fórmula es trascendental. Como todos ellos, Franco Colapinto necesitó de sponsors para hacer su carrera y Bizarrap fue uno de los que apostó por él.

Ambos han entablado una amistad que se ha reflejado en las múltiples fotos que se pueden encontrar en redes sociales de ellos juntos. De hecho, el casco de Colapinto en Fórmula 2 está personalizado con un estilo que refleja su cercanía al artista. Ahora será turno de diseñar uno para la Fórmula 1…

Bizarrap con Colapinto luego de su segundo puesto en Barcelona en la Fórmula 2, esta temporada. IMAGO

Cómo es el calendario de Franco Colapinto en su primer Gran Premio de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó su actuación del primer día del GP de Italia con un puesto 17 en ambas tandas de entrenamientos libres. Su participación continuará el sábado con la práctica libre 3, pactada para iniciar a las 07:30hs (ARG) y luego ya será turno de la clasificación, sobre las 11 de la mañana.

Por supuesto, todos los ojos estarán puestos en su actuación el día domingo, cunado participe de la carrera principal del Gran Premio de Italia, que iniciará a las 10 de la mañana.

¿Dónde ver las carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Todas las carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se pueden ver en vivo a través de la plataforma Disney+.