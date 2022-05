El delantero del Bayer Leverkusen fue optimista de cara a lo que viene en Qatar. Él no se lo quiere perder.

Alario no anduvo con vueltas para hablar de Argentina y el Mundial: "Estamos para..."

Cada vez falta menos para el Mundial y la ansiedad de los jugadores es la misma que tienen los hinchas. No importa que algunos aún luchen por un lugar en la lista, todos quieren que llegue noviembre para que se ponga en marcha una nueva ilusión. Uno de los futbolistas que espera con expectativa es Lucas Alario.

El delantero pelea un puesto en la Selección para Qatar y, en diálogo con Efe, dejó en claro que tiene los pies sobre la tierra: "Soy consciente de que hay muchos jugadores de primer nivel y no me queda más que luchar por un lugar, hacer las cosas bien en el Bayer Leverkusen, después ya toca al técnico. Siempre tengo esperanza y procuro no verme ni cerca ni lejos, sino estar listo para ser útil".

Posteriormente, al ser consultado para qué está la Argentina, el ex-River dejó su pálpito: "Argentina está para llegar a la final y pelear, es lo que todos deseamos, refuerza esa confianza la conquista de la Copa América pasada, sin duda esperamos que así sea".

Además, pensando en el cara a cara con México, Alario aseguró que no será sencillo: "México y Argentina se han enfrentado muchas veces y nunca ha sido fácil para nosotros salir vencedores, y creo que ahora no va a ser la excepción, a pesar de que México tiene las herramientas para competir, pero confío en que Argentina va a ganar".