Argentina vs. Colombia ya no necesita más condimentos. A pesar de que la Selección de Lionel Scaloni no tiene a sus máximos referentes y ya está clasificada al Mundial de Qatar de este año, el último cruce por la Copa América dejó un clima caldeado y los cafeteros saldrán a comerse la cancha en Córdoba. Para colmo, Lautaro Martínez tiró más leña al fuego con un posteo provocativo.

Después del famoso "te como, hermano" de Dibu Martínez, el bailecito de Miguel Borja y la victoria de la Albiceleste, el duelo por Eliminatorias tiene gusto a revancha. A clásico, a pesar de no serlo. Las horas previas fueron calientes, pero desde ambos lados continuaron con las chicanas.

¿Mensaje para Colombia? El provocador posteo de Lautaro Martínez en la previa del partido

"Hermosa manaña, ¿verdad?", escribió Lautaro Martínez en el pie y posteó una foto con Ángel Correa y Dibu Martínez. En el medio, la Copa América que Argentina le ganó a Brasil en el Maracaná. Aunque claro, para llegar allí dejó en el camino a Colombia y los cafeteros lo tomaron como una provocación.

Rápidamente aparecieron Emiliano Martínez, Papu Gómez, Angelito Correa, Leo Paredes, De Paul y toda la banda campeona de América. Comentarios, corazones y risas, en la previa de un duelo que continúa subiendo la temperatura. Mientras, los argentinos hasta duermen abrazados a la Copa que tanto se hizo esperar.