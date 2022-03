El cimbronazo que generó la lista de Lionel Scaloni y los seis juveniles convocados a la Selección Argentina sigue retumbando fuerte en Europa. Luego de las fuertes críticas de algunos medios a las Federaciones de España e Italia, la primera de estas se expresó sobre lo sucedido.

Alejandro Garmacho y Nicolás Paz, respectivamente nacidos en Madrid y Tenerife, son hijos de padres argentinos y por este motivo tienen la posibilidad de integrar el equipo argentino. Una situación que despertó la bronca de los Españoles ya que ambos son grandes promesas e incluso, el oriundo de la capital es una fija en las Selecciones juveniles.

Ante esta situación y pese a que los jóvenes aún no se han expresado sobre la convocatoria de Scaloni, desde la Federación Española de Fútbol salieron al cruce, de manera no oficial, y mantienen una postura de no presión: "el que quiera jugar con España lo tiene que demostrar". Un mensaje claro, corto y consigo.

Una molestia que si bien recae solo en Paz y Garmacho también incluye al mexicano Luka Romero. El juvenil de la Lazio, quien es el jugador más joven en debutar en la Primera División de España, también cuenta con la posibilidad de jugar para la Furia Roja aunque ya avisó, desde hace tiempo, que su deseo era vestir la albiceleste.

En este camino, y pese a que aún no se han expresado, la Federación de Italia pasa por una situación similar ya que Lionel Scaloni convocó a Franco y Valentín Carboni. Los hijos del ex jugador; Ezequiel Carboni, nacieron en Buenos Aires pero viven desde hace muchos años en el país italiano donde defienden la camiseta del Inter.