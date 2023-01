No se puede creer: el insólito error en un tatuaje de uno de los campeones del mundo

¿Qué no dejó en los argentinos el Mundial de Qatar? Entre la coronación, las actuaciones individuales de muchos de los futbolistas de la Selección y los momentos cargados de épica que tuvo la aventura albiceleste desde el primer partido ante Arabia Saudita hasta la final con Francia, la Copa del Mundo culminada hace casi un mes tuvo de todo para nuestro país y nos dejó a todos momentos que serán inolvidables.

Por eso, tanto los hinchas como los propios futbolistas han retratado para siempre determinados momentos de la hazaña en sus pieles con tatuajes. En relación a los integrantes de la Scaloneta, trascendieron las tintas hechas por Emiliano Martínez, Papu Gómez, Ángel Di María, Rodrigo De Paul y más. Y en las últimas horas, se viral el de otro integrante de la Selección por un motivo particular.

Concretamente, Germán Pezzella se tatuó una imagen enorme de la Copa del Mundo junto con tres estrellas encima de la misma. Detrás del trofeo se pudo ver el Sol de Mayo de la bandera argentina y abajo de la misma, unos números particulares que parecerían fechas a simple vista, pero son dorsales de futbolistas de la Selección con los que Pezzella tiene gran relación: Marcos Acuña (8), Gerónimo Rulli (12), Guido Rodríguez (18) y Emiliano Martínez (23).

Sin embargo, en la parte más baja del tatuaje, pudo verse un insólito error de parte del tatuador. ¿Qué pasó? El defensor quiso escribirse la última frase del himno nacional -O juremos con gloria morir-, pero en lugar de la conjunción que une esta oración con la anterior ("Coronados de gloria, vivamos"), se le escribió en la piel la onomatopeya "Oh". Un error bastante común debido a la forma en la que se canta nuestro himno, pero que no deja de ser una falla garrafal... más si consideramos que Pezzella la llevará por siempre en su espalda. ¡De no creer!