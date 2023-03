No se sabía: el campeón del mundo que estuvo cerca de jugar en Boca y en River

Jugar en los grandes del fútbol argentino es uno de los máximos objetivos de los jugadores de nuestro país, y varios del plantel de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar han podido cumplir esa meta, teniendo por lo menos un jugador que tuvo pasos por alguno de los cinco grandes.

Julián Álvarez en River, Alexis Mac Allister en Boca, Marcos Acuña en Racing, Ángel Correa en San Lorenzo o Nicolás Tagliafico en Independiente, son algunos de los ejemplos sobre el paso de los jugadores de la Selección Argentina por los 5 grandes de nuestro fútbol, siendo un trampolín a las ligas europeas.

Uno de los que tuvo la posibilidad de pasar a River y Boca, fue el ex Independiente y Banfield, Nicolás Tagliafico, actualmente en el Lyon, quien en diálogo con TyC Sports, confesó que estuvo cerca de jugar en los dos gigantes: "Después de Banfield hubo posibilidades de pasar a Boca y River, que no se terminó dando y terminó saliendo Independiente", comentó.

Además, se refirió a su posible vuelta al fútbol argentino: "Hoy, si tengo que dar una respuesta, prefiero quedarme en Europa todo el tiempo que pueda, no volver a la Argentina. Tal vez, cuando uno empiece a darse cuenta de que se le está terminando la carrera, quiere terminar en su casa, volver. Pero también las cosas no están fáciles ahí. No lo sé", aseguró.