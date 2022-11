No quedan dudas que en la Selección Argentina ha sido un día convulsionado. Es que en la primera práctica del conjunto de Lionel Scaloni en Doha tras la goleada en Abu Dhabi ante Emiratos Árabes, la Albiceleste tuvo novedades contundentes que obligó a hacer cambios en la lista mundialista incluso estando ya en tierras qataríes con todo el plantel.

En concreto, Nicolás González y Joaquín Correa fueron desafectados de la Selección y por ende del Mundial por arrastrar molestias físicas desde hace tiempo y no llegar al 100% a la convocatoria. Scaloni había sentenciado que no llevaría a la Copa del Mundo jugadores que no estén plenos físicamente y tras verlos en la práctica a un nivel de exigencia superior al habitual, finalmente se confirmaron sus salidas de la Albiceleste.

+ Jugá con el simulador de Qatar 2022: ¿quién sale campeón del mundo?

+ ¿No sabés como es el fixture completo de Qatar 2022? Te dejamos acá el calendario mundialista

Sus respectivos lugares los ocuparán Ángel Correa y Thiago Almada, y pese a la gran calidad de estos recientes convocados que llegarán en las próximas horas a Qatar, la baja del ex Argentinos y del delantero del Inter no dejan de ser más que sensibles para Scaloni, el plantel y la Selección entera.

¿Cuáles fueron las lesiones que marginaron a los dos atacantes?

Horas después de confirmarse sus salidas de la convocatoria argentina, la AFA publicó un parte médico general en donde mencionaron que Nico González sufre de una "lesión muscular bíceps femoral izquierdo", mientras que el Tucu padece de una "tendinitis aquiliana pierna izquierda"; ambas lesiones dadas en la previa del Mundial y que no llegaron a recuperarse al 100% antes del inicio de Qatar 2022.

Por último, en el mismo comunicado enunciado por AFA, la máxima entidad del fútbol argentino y de la Selección le envió un sentido mensaje a ambos desafectados. "La AFA les desea a los dos futbolistas una pronta recuperación en este momento y acompaña con un abrazo su aporte incondicional durante este período de cuatro años", expresaron en sus redes. Sin dudas, una jornada triste para ambos. ¡Fuerzas!