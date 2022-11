Después de la derrota de Argentina vs. Arabia Saudita, Alejandro Garnacho le dio "me gusta" a un tuit un tanto polémico.

Otro más y van: el polémico me gusta de Garnacho tras la derrota de Argentina en Qatar

La Selección Argentina estuvo por debajo de las expectativas y cayó en su debut vs. Arabia Saudita. Por ello, la mayoría de los allegados a la Scaloneta usaron sus redes para apoyar a un grupo que venía invicto y tiene con qué dar vuelta la situación, aunque Alejandro Garnacho fue la excepción.

A pesar de que el futbolista del Manchester United fue parte del proceso, parece que no le cayó para nada bien no ser considerado por Lionel Scaloni para la lista final de 26 y por ello no para de generar polémicas a través de sus redes sociales.

El polémico me gusta de Garnacho tras la derrota de Argentina en Qatar

Como ya lo hizo en otra oportunidad, Alejandro Garnacho le puso like a un tuit que critica la decisión de Scaloni de no llevarlo a Qatar. En esta oportunidad, uno que aseguraba "Garnacho habría empatado para Argentina", decía el tuit de Almhed Diallo al que el del United le puso like.

Esto no cayó para nada bien entre los argentinos, que comenzaron bancando al delantero que tiene a Cristiano Ronaldo de ídolo y poco a poco le van perdiendo la paciencia. ¡Floja la actitud del punta!