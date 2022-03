Pese a que la derrota de Italia ante Macedonia con una consecuente eliminación del repechaje para el Mundial supone la caída de un candidato a ganar la Copa, que la Azzurri no esté podría suponer un problema para Argentina, más para alguien cabulero.

El mundo del fútbol se encuentra totalmente en shock con la eliminación de Italia en el repechaje del Mundial, lo que hizo que el conjunto dirigido por Roberto Mancini no esté en Qatar 2022 y sea este su segunda Copa del Mundo mirándola desde casa. Esto resulta aún más impactante si se enfatiza el rival contra quien cayó, Macedonia; y más todavía recordando que es el vigente campeón de Europa.

La Azzurri era una firme candidata a quedarse con la preciada copa en tierras qataríes a fines de este año pero finalmente ni siquiera formarán parte de los 32 selectos equipos que estarán en la Copa del Mundo. Y contrariamente a lo que se puede creer a priori, esto podría significar una mala noticia para la Selección Argentina.

Se preguntarán el motivo, y el mismo es claro. Recurriendo a nuestra típica costumbre de encontrar coincidencias en cada Mundial con los ganados en 1978 y 1986, en esta ocasión, lamentablemente el destino no nos jugó una buena pasada, ya que tanto en la Copa del Mundo disputada en nuestro país como la de México donde levantamos el trofeo por segunda vez, hubo que enfrentar a Italia.

Tanto en el 78 y en el 86 fue en fase de grupos donde la Selección gritó campeón y hubo que atravesar un enfrentamiento contra la Azzurra. Qatar 2022 no será posible este cruce, pero para aquellos que no crean en las cábalas o coincidencias, esto no será inconveniente alguno.

Para quienes sí creen, habrá que apoyarse en las demás particularidades positivas para ilusionarse con Qatar 2022. Y pensar la Finalissima como un cruce en año mundialista como una posible similitud para apoyarse en que no se rompa esa coincidencia.