Alejandro Garnacho, gran figura juvenil del Manchester United de Inglaterra, no jugará el partido de la Argentina ante Brasil por la tercera jornada del Sudamericano Sub 20. ¿A qué se debe su ausencia en el equipo de Mascherano?

¿Por qué no juega Garnacho hoy en Argentina vs. Brasil por el Sudamericano Sub 20?

La Selección Argentina de Javier Mascherano se encuentra ante el gran desafío de medirse HOY, lunes 23 de enero, con Brasil en lo que será la tercera fecha del Sudamericano Sub 20 de 2023. El partido por el Grupo A se presenta como uno de los más cruciales de la jornada, ya que la Albiceleste necesita un triunfo tras la derrota conParaguay en el debut.

En este contexto, la apuesta esta situada en los grandes y jovenes talentos que presenta el cuadro dirigido por el ex hombre de Barcelona de España. No obstante, la Argentina no contará dentro de su equipo con la presencia de Alejandro Garnacho, apellido que es figura en Manchester United con la corta edad de 18 años a raíz de un hecho particular.

Aclarado este panorama, debe citarse que Garnacho se muestra en la actualidad como uno de los jovenes argentinos como mejor presente en el viejo continente, tal es asi que en varias ocasiones ha aparecido con creces en el equipo titular de Manchester United. A su vez, en la Argentina juvenil, el mismo se mostró como el nombre rutilante del seleccionado. ¿Qué razón tiene su ausencia?

Por otro lado, la Argentina necesita sumar en el partido que se le avecina ante Brasil, hecho que se fundamenta tras lo que fue la derrota en el debut ante Paraguay por 2 a 1. No obstante, un empate o derrota no dejará eliminado al conjunto celeste y blanco, situación que se explica ante la clasificación de las primeras 3 selecciones de cada grupo al hexagonal final (los primeros 4 de este clasificarán al Mundial Sub 20 de Indonesia 2023).

El motivo por el que no juega Garnacho hoy en Argentina vs. Brasil por el Sudamericano Sub 20

La razón por la que Alejandro Garnacho no juega ante Brasil en el Sudamericano Sub 20 se debe básicamente a que Manchester United decidió no ceder a su jugador para tal competencia ya que la FIFA no obliga a los clubes a prestar a sus profesionales a los torneos juveniles.

De esta manera, el nacido en España, no se encuentra con la delegación en el torneo que se lleva a cabo en Colombia por lo que no tendrá participación ante la verde amarela.

Esto mismo sucede con otros jugadores argentinos con presente en clubes europeos como lo puede ser Matías Soulé de la Juventus o Luka Romero de la Lazio de la Serie A de Italia.

Cuerpo arbitral para Argentina vs Brasil

Horarios del partido de Argentina vs Brasil por la tercera jornada del Sudamericano Sub 20

El partido se llevará a cabo HOY, lunes 23 de enero, en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, en Colombia.