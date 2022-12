Una de las imágenes más virales que hubo después de la clasificación de la Selección Argentina a la gran final del Mundial de Qatar 2022 fue la de Sofía Martínez hablándole a Lionel Messi en zona mixta. Allí, la periodista le agradeció al astro en nombre de todo el país y rápidamente se divulgó por todas las redes sociales.

De esta manera, te contamos, a continuación, quién es, dónde trabaja y todos los detalles sobre su gran trayectoria en la profesión.

+Sofi Martínez con Messi

+¿Quién es Sofía Martínez, periodista que felicitó a Messi?

"Más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie... atravesaste a cada uno de los argentinos: no hay nene que no tenga tu remera, la original, la trucha o la inventada; marcaste la vida de todos. Es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón", fueron las palabras que le dedicó a Messi.

Sofía Martínez es una periodista de 30 años y se encuentra en Qatar cubriendo el Mundial para la Televisión Pública Argentina, ESPN. Además, trabaja en el programa Perros de la Calle, que se transmite por Urbana Play.

Previo a meterse en el mundo del periodismo, estudió Abogacía y Ciencias Políticas, pero decidió abandonar ambas carreras para dedicarse 100% a su actual rubro, donde es una de las referentes.

Antes de esta Copa del Mundo, cubrió los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 2019. Por otra parte, ya había sido mencionada por muchos medios en Qatar. ¿La razón? Un millonario qatarí le regaló el último modelo del celular Samsung.

Actualmente, la periodista se encuentra en pareja con Diego Leuco, también periodista, quien se desempeña como conductor en Telefe Noticias y en Antes Que Nadie, programa de Luzu TV.