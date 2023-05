La Selección Argentina se prepara para lo que será el Mundial Sub 20 del 2023 y en esta ocasión podrás dar cuenta de la figura del conjunto de Mascherano y en qué club juega actualmente.

¿Quién es la figura de la Selección Argentina Sub 20 y en qué equipo juega?

La Selección Argentina de Javier Mascherano se prepara para lo que será el gran Mundial Sub 20 el cual se estará llevando a cabo en el país de los campeones del mundo en Qatar 2022. De esta forma, el cuadro albiceleste cuenta con una importante cantidad de nombres y tantos otros que no podrán venir por que sus respectivos clubes en Europa no los dejaron.

¿Qué jugadores de Argentina se perderán el Mundial Sub 20 2023?

En este contexto, y como puede verse, la Selección Argentina no contará con importantes figuras para el Mundial Sub 20 tras la decisión de los clubes europeos de no ceder a sus jovenes promesas a la competencia.

De esta forma, y al no tratarse de un torneo de mayores dentro del calendario FIFA, las instituciones deportivas no se encuentran obligadas a ceder a sus profesionales, hecho que le impide a Mascherano tener a jugadores que seguramente harían la diferencia en el torneo.

En base a lo citado, los nombres son los siguientes: Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Julián Aude (Los Angeles Galaxy), Tiago Geralnik (Villarreal) y Franco Carboni (Monza).

La figura de la Selección Argentina Sub para el Mundial del 2023

En el listado de la Selección Argentina se presentan 2 o 3 figuras principales las cuales se encuentran en la parte ofensiva del equipo de Mascherano. De esta forma, las misma se tratan de Luka Romero, Máximo Perrone y Matías Soulé los cuales juegan en Lazio, Manchester City y Juventus respectivamente.

De esta forma, y teniendo de a poco cada vez más minutos con sus clubes, los 3 jugadores seguramente serán la clave en el torneo para el cuadro albiceleste tras lo que fue la decepción del Sudamericano Sub 20.

Lista de Argentina para el Mundial Sub 20 del 2023