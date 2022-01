El 2021 será recordado por siempre como un año glorioso para la Selección Argentina. El combinado nacional logró sacarse una espina de más de 20 años sin obtener títulos con 'la mayor' tras vencer a Brasil en la final de la Copa América.

Aquel encuentro en el Maracaná llenó de gloria a toda una camada y de ilusión a un país que no ve la hora de que comience el Mundial de Qatar. Para eso habrá que esperar hasta noviembre, pero al menos podremos ver pronto a La Scaloneta en acción.

Es que los dirigidos por el exlateral volverán a jugar un partido oficial a fines de este mes. Será en la doble fecha de Eliminatorias cuando se enfrente a Chile (el 27 de enero) y el 1 de febrero, cuando haga lo propio frente a Colombia en Córdoba.

Aún no se conoce la lista del entrenador, pero sí hay algunas certezas: la primera es la presencia de Giovanni Simeone en la nómina. El delantero, figura en el Hellas Verona, regresa tras más de un año y buscará ganarse un lugar en la consideración del DT.

No todas son buenas. Cristian Romero, una fija en el once titular, está lesionado y no será parte de esta doble jornada. El Cuti quiere recuperarse lo antes posible del problema en el tendón que lo aqueja desde noviembre y se quedará en Inglaterra.

En las últimas horas, trascendió que Scaloni le planteó a Lionel Messi la posibilidad de descansar y no ser citado para los dos próximos partidos que servirán más a modo de prueba que otra cosa. El 10, recuperándose aún del COVID, le habría pedido algunos días para pensar su decisión. ¿Qué pasará con él?