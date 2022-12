Siendo uno de los que más criticó al entrenador en sus comienzos dentro de la Selección, el ex jugador de River se expresó en las redes sociales.

Si bien hoy en día podríamos asegurar que casi la totalidad del país apoya a Lionel Scaloni y a la Selección Argentina, en los primeros años del DT al mando del equipo (entre 2018 y la Copa América 2021) fueron varios los periodistas y ex jugadores que se expresaron públicamente en contra de sus decisiones.

Entre ellos, uno de los que más duro le pegó al actual DT finalista del mundo fue el ex jugador y actual entrenador Fenix; Cristian Fabbiani. Duras palabras que el delantero tuvo para con Scaloni que volvieron a resurgir tras un hilo en Twitter que recopila las declaraciones en contra del cuerpo técnico de la Selección en los últimos años.

Tras haber considerado que "la vamos a pasar mal en la Copa América" porque Fabbiani consideraba que Argentina "no tenía técnico" y que "no está capacitado", el ex jugador de River en la peor etapa del Millonario sorprendió a todos en sus redes sociales y pidió disculpas.

En un posteo realizado en su cuenta de Instagram, Cristian Fabbiani comentó que siempre criticó a la gente que lo juzgaba sin conocerlo. Una acción que él mismo realizó con Scaloni: "Demostró y demuestra ser un ejemplo al mando del seleccionado, impartiendo con claridad y eficiencia su técnica", escribió.

Además, casi de manera insólita, Fabbiani comentó en su post que "el resultado del domingo no importa" ya que el trabajo de Scaloni "ya dio sus frutos" aunque cierra el mismo determinando que "los resultados mandan". Una frase que da a entender que el éxito del entrenador es lo que lo hizo cambiar de parecer.