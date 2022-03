La Selección Argentina es, hoy por hoy, el faro moral de este país. La conquista de la Copa América en el Estadio Maracaná el pasado julio ante Brasil, el anfitrión, renovó totalmente las esperanzas de un combinado que sueña con Qatar.

Con Lionel Messi a la cabeza, los de Lionel Scaloni se encuentran ya clasificados a la gran cita luego de disputar unas grandes Eliminatorias. En apenas unos días se despedirán del país en el último partido de las clasificatorias: será ante Venezuela en La Bombonera.

A casi un año de la consagración, Guido Rodríguez reveló detalles íntimos de la arenga que Lionel Messi realizó antes de salir al campo de juego. Lo que vino después, claro está, es historia (y gloria) conocida...

"Antes de salir hay una pequeña charla de motivación entre los jugadores y Leo, nuestro capitán, habló antes de salir. No me acuerdo textual cómo fue, porque son cosas que quedan más en la intimidad, pero se refirió en general al tiempo que habíamos pasado juntos. Se me pone la piel de gallina: habíamos estado 40 o 45 días encerrados, sin ver a nuestras familias después de un momento como la pandemia, que había sido fuerte para todos", abrió en diálogo con La Selecta, podcast de Seba Varela del Río.

Luego, se explayó: "Después fue todo salir a jugar, disfrutarlo y hacer que haya valido la pena todo el esfuerzo que habíamos hecho en ese partido. Había chicos que habían tenido hijos en esa concentración y no los habían podido ver o estar en el nacimiento. Fue fuerte en ese sentido y en lo que se generó en la fortaleza de ese grupo. La buena energía se sentía ahí". ¡Hermoso!