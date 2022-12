La Copa del Mundo de la FIFA dejó en evidencia la calidad de varios de los jugadores de la Selección Argentina que, en la previa de Qatar 2022, si bien ya se habían hecho notar con su potencial, no eran tan tenidos en cuenta por los grandes equipos de Europa, por lo menos, para un futuro inmediato. Pero el gran nivel en tamaño evento cambió la tendencia.

Ahora, varios, ya como campeones del mundo, están siendo sondeados. Tales son los casos de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, a quienes ubican como posibles refuerzos del Chelsea para el mercado de invierno. Es decir, en enero podrían abandonar Benfica y Brighton, respectivamente, para sumarse al plantel que comanda el entrenador Graham Stephen Potter.

Es más, el periódico británico The Sun hasta se animó a armar un once, incluidos el exBoca y el exRiver, con el que The Blues podría presentar en la segunda parte de la temporada para, por un lado, repuntar su posición en la Premier League (hoy está octavo a 16 puntos del puntero Arsenal) y, por el otro, buscar la clasificación a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League en el duelo con el Borussia Dortmund.

¿Cómo sería la formación del Chelsea con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández?

El medio citado anteriormente plantea que, ante los rumores del mercado, los futbolistas de la Selección Argentina podrían integrar el once del Chelsea para la segunda parte de la temporada 2022/2023, la cual sería de la siguiente manera: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Benoît Badiashile del Mónaco, Thiago Silva, Benjamin Chilwell; Alexis Mac Allister del Brighton, Enzo Fernández del Benfica, Mason Mount; Raheem Sterling, Joao Félix del Atlético de Madrid y Kai Havertz.

¿Cuánto le costaría al Chelsea las transferencias de Alexis Mac Allister y de Enzo Fernández?

Si el Chelsea quiere hacerse con los servicios de los futbolistas de la Selección Argentina mencionados, tendrá que desembolsar una suma realmente considerable. Por Alexis Mac Allister, si bien el Brighton pretende retenerlo por lo menos por seis meses más, lo soltaría por un ofrecimiento mayor a los 35 millones de euros. Mientras que por Enzo, Benfica exige una suma superior a los 100 millones.