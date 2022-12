Sin filtro: Messi explotó contra el árbitro tras el triunfo ante Países Bajos y no se calló nada

Tras empatar 2 a 2 con goles de Nahuel Molina y Lionel Messi, Argentina venció 4 a 3 a Países Bajos en la definición del punto de penal, logrando la clasificación a las semifinales, en donde jugará contra Croacia, que le ganó por la misma vía a Brasil.

Una vez finalizado el partido, el capitán argentino, que hoy logró un nuevo récord con la camiseta de la Selección, al igualar a Gabriel Batistuta con 10 goles y ser el máximo goleador argentino en mundiales, habló sobre el nivel del árbitro Mateu Lahoz, con quien tuvo un encontronazo en el entretiempo.

"No pueden poner un árbitro así en un partido como estos. No estuvo a la altura", fueron las palabras de Messi, que no quiso hablar más del tema por miedo a suspensiones, ya que luego de unas declaraciones similares en la Copa América 2019 fue suspendido por la CONMEBOL por tres meses y 50.000 dólares.

Finalmente, cerró palpitando el cruce ante Croacia: "Croacia demostró que es una gran selección. Por momentos le jugó de igual a igual a Brasil. Es un equipo que viene trabajando con el mismo entrenador hace mucho tiempo y se conocen muy bien".

