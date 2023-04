El último martes probablemente haya sido uno de los mejores días en la vida futbolística de Valentín Castellanos. El delantero le convirtió 4 goles al Real Madrid en la victoria 4 a 2 del Girona, una cifra que ni el propio Lionel Messi pudo alcanzar enfrentando a este equipo.

Es por eso que se hace inevitable pensar si este atacante de 24 años puede tener alguna chance en la Selección Argentina. Está claro que hay un grupo armado y sobra jerarquía en su puesto, pero él tiene las cosas claras y lo dejó en claro en diálogo con diario Olé.

"Obviamente, la Selección es importante. Pero tengo que ir paso por paso. Sé que lo difícil que es estar ahí, por la clase de jugadores que hay", aseguró Castellanos, que mantiene los pies sobre la tierra más allá de este extraordinario momento que atraviesa.

Y agregó: "Somos los campeones del mundo y eso es importante. Pero el sueño no me lo quita nadie, luchando y trabajando para, el día que me toque, estar preparado". No quedan dudas de que, si mantiene este nivel, será difícil para Scaloni no llamarlo para darle una oportunidad.