Franco Carboni es otras de las joyas "europeas" del futuro de Argentina. ¿Llegará pronto a la Selección? Te contamos de él y su historia en Bolavip.



Nació el 4 de abril de 2003, tiene 19 años y es defensor del Monza de la Serie A. ¿Por qué es importante saber de él? Por varias razones. Primero: es un buen lateral para lo que se viene.

El hijo de Ezequiel Carboni y hermano de Valentín, del que hablamos hace días, tiene muchas condiciones en una posición que tampoco nos sobró a nivel elite de los últimos años. De hecho, hasta encontrar a los campeones mundiales se probó una buena cantidad de jugadores. Desde el lateral izquierdo puede ser una buena alternativa a futuro.



Además, es jugador perteneciente al Inter de Milán. Como su hermano, empezó en Lanús, pasó a Catania pero él le sumó un breve paso por Cagliari y ahora suma minutos en Monza, debiendo volver al Inter en junio de 2024.

Italia se interesó en él y se lo llevó para el sub 18, pero Argentina lo convocó a la mayor junto a su hermano y varios de los "europibes" en la convocatoria de marzo pasado. Y no duda sobre su futuro albiceleste: “Cuando llegó la llamada, me dio un orgullo y emoción inmensa”, le comentó a Goal.



Una joya más para el campeón del mundo... ¿tendrá su chance en el corto plazo?