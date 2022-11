A pesar de haber dejado buenas impresiones, Thiago Almada no fue convocado por Scaloni para el Mundial de Qatar y viajó a la Argentina para jugar un picado con Carlos Tevez.

Thiago Almada fue uno de los futbolistas que más sorprendió a Lionel Scaloni. El DT argentino se quedó maravillado con el ex Vélez por su atrevimiento y conducción, pero igualmente lo dejó afuera de la lista final para Qatar. Por eso, a una semana del inicio de la Copa del Mundo, el crack de 21 años regresó a la Argentina y no dejó de pasar por su barrio de toda la vida.

Con Paulo Dybala, Joaquín Correa, Papu Gómez y el mismísimo Lionel Messi por delante, Almada se quedó en la puerta de Qatar. Y a pesar de que Scaloni mismo se encargó de asegurarle que tendrá revancha con la Albiceleste, el jugador que la rompe en la MLS eligió regresar a su Fuerte Apache natal para conectarse con los suyos y disputó un partido con Carlos Tevez.

Thiago Almada viajó a la Argentina y se reunió con Carlitos Tevez en Fuerte Apache

Según contó Diario Olé, Tevez y Almada compartieron un picado en el barrio con amigos y vecinos que no dudaron en sumarse rápidamente. "Yo lo llevo a Thiago (Almada). Lo llevo en el plantel porque está bien", dijo Carlitos hace unos días y por ello tras la no convocatoria no dudó en invitarlo al Ejercito de los Andes para un partido en el potrero.

Así, Thiago y Carlitos aprovecharon para volver a su infancia, jugar al fútbol en los potreros que los llevaron a la Selección Argentina y demostrarle a cientos de chicos que la pelean día a día en un barrio complicado que hay una esperanza. ¡Grandes entre los grandes! Los pibes, felices.