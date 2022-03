La gran mayoría de las figuras que actualmente tiene la Selección Argentina goza de un apoyo unánime de los hinchas. Sin embargo, Leandro Paredes todavía recibe algunos comentarios: no tanto por críticas hacia su rendimiento sino por pedidos de que otro jugador ocupe su lugar.

De todas maneras, el volante central cuenta también con mucho respaldo. Y ahora le llegó un elogio importante de parte de una figura sudamericana. Todo comenzó cuando un periodista cuestionó su lugar como titular en el equipo de Lionel Scaloni y derivó en un cruce por Twitter con un colega de Paredes.

"Voy a decir algo de la Selección Argentina... Hoy. Paredes no puede ser el 5. Enzo Fernández es mejor. Los 'Correa' no son 9. Scaloni debe llevar a otros en ese puesto. Veremos", escribió el periodista Pablo Mariño. Y quien le respondió fue Marcelo Díaz.

El mediocampista chileno, campeón de las Copas Américas de 2015 y 2016, fue claro. "Perdón que me meta en este tweet y donde no me corresponde, pero Paredes ha sido y es hoy, por lejos, el mejor 5 de las clasificatorias sudamericanas con un rendimiento muy parejo y alto", señaló.

Su tweet se llenó de interacciones y por eso Mariño respondió. "Hola Chelo. Respeto tu opinión pero no la comparto. Vos sos experto en ese puesto y te agradezco el comentario. Creo que Argentina necesita más marca en el medio, un 5 más estilo Casemiro. Así se consigue un balance necesario. Te mando un cordial saludo", sostuvo el periodista.