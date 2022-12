A lo largo de los últimos años, "El Chiringuito" se ganó un lugar entre los programas deportivos de todo el mundo por su estilo directo y polémico. La emisión española se centra en el fútbol de su país pero ahora también se mete en el Mundial y el escándalo entre la Selección Argentina y Países Bajos les dejó mucha tela para cortar.

Después de ver las imágenes del cruce, el periodista español Juanma Rodríguez se puso del lado europeo. "Lo que espero y deseo es que Croacia les meta 4. Y si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que les meta 6. Me parece impresentable. No se puede defender todo. Esto no es fútbol", manifestó.

Rodríguez amplió su punto: "Espero que os metan 4 y lo deseo. Yo ya venía de fábrica así pero habéis reconvertido al planeta tierra. No va a ser Argentina vs. Crocia, va a ser Argentina vs. Resto del mundo. Croacia debería quitarse su camiseta y llevar una camiseta de la ONU, porque están representando al resto del mundo".

Para cerrar, el panelista aseguró: "En la final espero que os metan 6 porque el karma existe y os va a pasar. Y ya verán cómo nos va a gustar". Por supuesto, el video que publicó la cuenta oficial del programa español se llenó de comentarios de hinchas argentinos...