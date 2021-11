Ya pasaron casi 20 años y todavía sigue en el recuerdo. La Selección Argentina y su fracaso en el Mundial de Corea-Japón 2002 generó una profunda tristeza entre los hinchas: una generación de jugadores espectacular, con un gran proceso previo, que no pudo superar la primera ronda. ¿Qué pasó?

Juan Sebastián Verón, uno de los líderes de aquel plantel, se animó a recordar lo sucedido. El equipo de Marcelo Bielsa llegó a la Copa del Mundo como uno de los grandes candidatos tras obtener grandes resultados en las Eliminatorias. Pero cayó en el "grupo de la muerte" con Nigeria, Inglaterra y Suecia y no pudo pasar a octavos.

Con gol de Gabriel Batistuta, la Albiceleste venció al conjunto nigeriano en el primer partido. Pero luego cayó por 1-0 ante los ingleses (gol de David Beckham de penal) y empató frente a los suecos por 1-1 (Anders Svensson y Hernán Crespo), por lo que quedó afuera en la primera instancia.

¿Qué dijo Verón al respecto? En una charla con "ESPN F90", opinó: "En 2002 la preparación fue corta". Y luego, mientras se hablaba de su relación con Diego Maradona, dio algunas impresiones más. "Hay cosas personales mías, mismo del fútbol, que yo no hablo. No tengo la necesidad de contarlas, las trato de resolver yo. Si me dan angustia o tristeza, las canalizo a mi carrera. Mi carrera fue de esa forma, después del 2002 con todo lo que pasó y se dijo. Siempre traté de hacerme cargo de las cosas y con Diego pasó lo mismo", sostuvo.