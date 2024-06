Creo que hay un problema que instaló Marcelo Bielsa con su chip de que si no jugás en Europa no servís, sos malo. Pero, no hay dudas de que el goleador de Racing tiene que estar

A esta Scaloneta que busca el bicampeonato de la Copa América en Estados Unidos le falta Maravilla Martínez. A mí me enseñó mi maestro, Fernando Niembro, que el goleador del fútbol argentino siempre tiene que estar en la Selección y creo que tiene razón.

Los 9 de la selección, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, no la están metiendo. Desde el Mundial hasta acá el de River lleva cero goles con la camiseta Albiceleste y el ex Racing apenas uno, contra Costa Rica en un amistoso.

No solamente que no la meten, se vio contra Ecuador, Lautaro no es el Toro del Inter y Julián no es el jugador total de River o de Qatar. Acá hay dos cuestiones, o Scaloni se equivocó sin llevar a un tercer 9, o tendrá que improvisar si ellos no la meten en la fase de grupos ya sea con Messi o con Angelito Correa de falso 9.

Yo creo que hay un problema que instaló Bielsa con su chip de que si no jugás en Europa no servís, sos malo y por eso, para que Maravilla tenga una oportunidad tendrá que hacer 50 goles. Lo mismo le pasó a Germán Cano que ganó una Libertadores con Fluminense y nunca tuvo una citación.

Sé que Scaloni me puede decir que llamó a Julián Álvarez cundo era de River o en su momento a Adolfo Gaich que estaba en San Lorenzo. Pero esas son excepciones a la regla. En general, para el DT de la Selección Argentina, si no estás en Europa no servís.

Hoy nos falta un 9 goleador y creo que Maravilla Martínez nos hubiese venido muy bien para esta Copa América.