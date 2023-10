El 26 de noviembre pasado, la Selección Argentina se encontró frente a frente con México en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y lo hizo con la obligación de quedarse con los tres puntos después de lo que fue un debut totalmente inesperado frente a Arabia Saudita, con una dura derrota por 2-1.

En aquel partido contra el combinado norteamericano, la Albiceleste tuvo que esperar hasta la etapa complementaria para encontrar la anhelada apertura del mercador. Y, finalmente, se terminó imponiendo por 2-0 con anotaciones conseguidas por Lionel Messi y Enzo Fernández para seguir con vida en el certamen que posteriormente terminaría conquistando.

En ese momento tuvo lugar un hecho que quedaría para la posteridad como una de las imágenes del Mundial: Pablo Aimar, ayudante de campo de Lionel Scaloni, rompiendo en llanto con la victoria de Argentina. Un llanto de desahogo ante un contexto que se había presentado completamente adverso y hostil para nuestro combinado nacional.

En medio de ese panorama, en el presente, casi un año después de ese partido contra el conjunto por entonces dirigido por Lionel Scaloni, el propio Aimar, quien también había sido mundialista con Argentina durante su etapa como futbolista, compartió detalles un tanto divertidos y hasta insólitos de lo sucedido puertas adentro por ese episodio dramático.

“Me cargan, me hicieron sticker. ¿Sabés cómo me lo mandaron? Mis hermanos estaban en la cancha, me decían que me iba a morir. Así estábamos en ese momento”, comenzó exteriorizando el exjugador surgido de las divisiones inferiores de River Plate en la previa del compromiso contra Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

“Por eso es difícil irse de cualquier actividad que te guste. En el caso del fútbol muchas veces es él el que te deja, especialmente cuando dejás de ser jugador profesional”, continuó profundizando el nacido en Río Cuarto, provincia de Córdoba, que también supo militar como jugador en Valencia, Real Zaragoza, Benfica, Johor Darul Takzim y Estudiantes de Río Cuarto.

“Siempre destacamos que los que son campeones del mundo son los que jugaron. Nos sentimos parte y estamos agradecidos. Nosotros amamos el fútbol, tuvimos la posibilidad de tocarla y es un montón. Poder haber estado ahí es un montón. De hecho, es horrible no ganar el Mundial. Vos vas a ganarlo, no a ir. Después, con el tiempo te amigás con eso, que jugaste Mundiales, pero cuando estás ahí el recuerdo no es alegre. Ahora se generó un recuerdo extraordinario para toda la vida. Se nos dibuja una sonrisa”, concluyó el Payasito.

+ ¿Cuándo juega la Selección Argentina?

Por la tercera fecha de las Eliminatorias de Sudamérica rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la Selección Argentina recibirá a Paraguay este jueves, desde las 20 horas, en el Estadio Monumental de River Plate.

+ Aimar en la Selección Argentina

Durante su etapa como futbolista, Pablo Aimar representó a la Albiceleste en 79 oportunidades, marcando 17 anotaciones.