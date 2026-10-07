Alejandro Domínguez elogió a Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina: “Nos enseñó a nunca rendirse”

En la victoria de la Selección Argentina ante Benín por 3 a 0, Lionel Messi vivió una noche especial. Más allá de su doblete de asistencias y gol de penal, el capitán se despidió de los argentinos al jugar por última vez en su carrera con la camiseta de la Albiceleste.

Referido a este emotivo encuentro y lo que fue la carrera del ‘10’ en el seleccionado argentino, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, habló en zona mixta con Bolavip, en donde le dejó unas palabras de agradecimiento al futbolista por todo lo que hizo en su trayectoria a nivel país.

“Es una noche histórica sin dudas, él es un histórico, el mejor jugador de todos los tiempos, el mejor jugador del mundo. Hizo una carrera intachable, que tuvo sus altibajos, pero en esos momentos más duros demostró lo más importante”, inició Domínguez con sus elogios a Messi.

Y cerró: “No solo enseñó el buen juego, la belleza de su magia, nos enseñó con sus palabras y su actitud a nunca rendirse, a pelear y seguir creyendo cuando todo estaba oscuro. Así se consiguió, de la mano de él, un equipo que logró ser bicampeón de América, de la Finalissima y campeón del mundo”.

El mensaje de Messi para despedirse de la Selección Argentina

Tras el partido ante Benín, en medio de los homenajes, Lionel Messi agarró el micrófono en la mitad de la cancha del Estadio Monumental y allí dejó un mensaje de agradecimiento, tanto a los hinchas argentinos como a cada uno de los compañeros con los que compartió plantel durante los últimos 21 años.

“La verdad que es difícil decir algo hoy, se me cruzan muchas emociones y muchas cosas. Obviamente que lo primero que pienso es en mi viejo. Quiero agradecer, como lo dije en la carta de despedida, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta por más de 20 años. En las buenas y malas, en los peores momentos, nunca dejé de luchar y de querer estar acá siempre”, inició.

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Luego, añadió: “Les juro que me gustaría venir toda la vida porque vestir la camiseta de la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar. No venir más va a ser un dolor my grande. Siento que es el momento. Estuvimos cerca de cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros”.

En sintonía, Leo siguió con su discurso en el campo de juego del Monumental. “Siempre dejamos todo por esta camiseta, todos mis compañeros, todos nosotros, siempre. Agradezco a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo. Me hicieron cumplir mi sueño de chiquito, de ser campeón del mundo, de Copa América, de Finalísima“.

Con un tono firme, alegre, y a tono con una despedida emotiva pero sin llorar, Messi siguió: “Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de ir por todo el país y siempre es una alegría enorme. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir, siempre jugar a cancha llena, eso es hermoso. La gente haciendo un esfuerzo enorme, gracias a ustedes siempre somos locales en todos lados”.

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Mientras sus compañeros y los hinchas largaban lágrimas, el 10 dejó una revelación que nunca había expresado relacionada a un partido en el Monumental: “El partido después del Mundial fue lo más lindo que me pasó. Hasta el día de hoy veo videos y me emociona. Fue algo espectacular, así que muchísimas gracias. Hoy les digo adiós a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero siempre voy a estar bancando a estos chicos y todos los que vengan. Siempre unidos”.

Su mensaje final fue claro y contundente: “Para conseguir cosas importantes hay que formar grupos unidos. En los momentos duros es cuando se ven los grupos. Tuvimos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos. Soy un agradecido a Dios de ser argentino, orgulloso de ser argentino. Gracias a todos ustedes. Los quiero”.

Datos clave

Lionel Messi jugó su último partido con Argentina en la victoria 3-0 ante Benín.

jugó su último partido con Argentina en la victoria 3-0 ante Benín. El capitán argentino anotó un gol de penal y dio dos asistencias en su despedida.

en su despedida. El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, elogió la trayectoria histórica del futbolista argentino.