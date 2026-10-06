Argentina vs. Benín: la despedida de Lionel Messi de la Selección, minuto a minuto

Llegó el día: en un Estadio Monumental colmado, el astro de 39 años tiene su merecida despedida de la Selección Argentina.

Llegó el momento que nadie quería que llegara. Este martes 6 de octubre de 2026, Lionel Messi se despide de la Selección Argentina. Lo hace en un amistoso FIFA internacional contra el combinado africano de Benín, con un Estadio Monumental de Núñez absolutamente colmado de gente invadida por emociones inolvidables.

La Pulga, ya con 39 años de edad y con más de dos décadas representando a La Albiceleste a sus espaldas, ha transitado por momentos fantásticos y también por episodios tristes en el seleccionado nacional. Sin embargo, pudo cosechar una gran cantidad de títulos, cumpliendo su sueño de ser campeón del mundo, allá en Qatar 2022.

Con 125 goles en 207 partidos de carácter oficial, Messi se despide del equipo comandado estratégicamente por Lionel Scaloni. A su vez, también supo conquistar dos ediciones de la Copa América y una de la Finalissima, siempre haciendo referencia a la Mayor. Previamente, fue campeón mundial juvenil y también olímpico.

La FIFA homenajeó a Messi

El video que le dedicó la Selección Argentina

La previa de Argentina vs. Benín

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