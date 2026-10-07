Solo dos estadios han visto más goles de Messi que el Monumental de River Plate

La casa de River Plate vivió una jornada histórica en todos los sentidos. Messi dijo adiós a la Albiceleste en el tercer estadio que vio más goles del 10.

Argentina derrotó por 3 a 0 a Benín en una jornada más que emotiva. Todo ello de la mano de un Lionel Andrés Messi que anotó el último tanto de la noche por medio de un lanzamiento desde los 11 pasos. El Estadio Monumental de River Plate fue la casa de una fiesta total donde se empieza una nueva era en cuanto a la selección Albiceleste se refiere. Ya es el tercer estadio que más goles vio desde que la Pulga empezase su carrera.

En su retiro de la Selección Argentina, Messi llegó a 20 goles en el Estadio Antonio Vespucio Liberti. La casa de River Plate igualó los tantos que Lionel había conseguido con el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Solamente dos estadios han visto más goles del mejor futbolista de como mínimo el siglo XXI. El top 5 incluye algunos de los feudos más importantes de todo el continente europeo.

El Camp Nou de Barcelona es el estadio donde más goles se han vivido de Lionel Messi. Durante su paso por la capital de Cataluña, el argentino anotó 396 veces en los arcos de la casa de los blaugranas. Es el que lidera un ranking donde en segunda posición se encuentra el Chase Stadium, vieja casa del Inter Miami. En este recinto la Pulga ya anotó 47 tantos antes de mudarse al nuevo estadio que ha estrenado el club a lo largo de los últimos meses.

Al empate entre el Monumental y el Parque de los Príncipes le sigue el Estadio Santiago Bernabéu. Fueron 15 los goles que Messi anotó en la casa del Real Madrid y todos ellos de la mano del Barcelona. Curiosamente o no, el que sigue este ranking no es otro que el Estadio Vicente Calderón, también en la capital española. La ex casa del Atlético de Madrid también sufrió en 15 ocasiones los goles de un Lionel Andrés que seguirá buscando acrecentar sus registros en diferentes estadios de la MLS durante los próximos semestres.

Messi se fue invicto del Monumental desde el 2009: GETTY

Continúan el ranking el Estadio de Riazor con 13 goles, el Estadio de Mestalla con 9 goles, el Ramón Sánchez-Pizjuán con 9 goles, el Estadio de Vallecas con 9 goles, y el Ciutat de València con 9 goles. Estos son los principales estadios donde Messi anotó la mayor cantidad de sus goles en cuanto a un solo recinto se refiere. El Monumental de River Plate pasa a ser parte de la historia grande de la Pulga.

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Messi se despidió de Argentina

“Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar y de dar el máximo”, empezaba el argentino en una jornada llena de festejos y donde hubo todo tipo de shows para conmemorar su paso por la Selección Argentina. No negó el dolor que le supondrá ver los próximos partidos del equipo fuera del terreno de juego.

“El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, dejaba caer igualmente Messi en medio del césped del Monumental y rodeado por todos sus compañeros. Las lágrimas de nombres como Lionel Scaloni y Enzo Fernández ejemplifican al 100% el vacío que queda en la Selección Argentina de cara al futuro.

Datos claves

Lionel Messi alcanzó 20 goles en el Estadio Monumental de River Plate.

alcanzó en el de River Plate. Camp Nou lidera la lista histórica con 396 goles anotados por Lionel Messi .

lidera la lista histórica con anotados por . Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina tras vencer 3-0 a Benín.