Ángel Di María le dedicó un sentido posteo a Lionel Messi por su despedida de la Selección Argentina

En el día de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, Ángel Di María, el futbolista con el que más partidos jugó el ‘10’ en la Albiceleste, estuvo presente en el Estadio Monumental para formar parte del homenaje post victoria 3 a 0 ante la Selección de Benín.

Luego de esto, el ‘Fideo’ publicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos en el vestuario, para despedir a la Pulga, quien a los 39 años y tras más de 20 temporadas, le puso punto final a su carrera con el seleccionado argentino.

Dentro de su publicación, el delantero de Rosario Central le agradeció por el tiempo compartido en la Selección Argentina, en el que no solo ganaron el Mundial de Qatar 2022, sino que también consiguieron dos Copa América, la Finalissima 2022 y el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El sentido posteo de Ángel Di María para Lionel Messi

“Tuve el privilegio de haber nacido en tu generación. De poder haberte disfrutado tantos años de fútbol. Hoy cerras esa puerta que todos los argentinos nunca quisimos escuchar que ibas a cerrar. Pero ese día llegó y hoy como todo argentino quiero decirte muchas muchas gracias por todo lo que hiciste por nuestro país. Por dejar nuestra bandera en lo más alto en el mundo entero. Y si tuve ese privilegio de jugar durante 18 años a tu lado. De poder ser más que un compañero de fútbol, de poder compartir asados, equipo, selección y muchas cosas más. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia vos por todo ese cariño que siempre me diste. Nuestra bandera va a estar siempre en lo más alto gracias a vos. Te quiero mucho amigo. EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS”.

Datos clave

Ángel Di María asistió al homenaje a Lionel Messi tras el triunfo ante Benín.

asistió al homenaje a Lionel Messi tras el triunfo ante Benín. Di María dedicó un sentido posteo en Instagram para despedir al capitán argentino.

para despedir al capitán argentino. El astro se retiró de la Selección a los 39 años y más de tras 20 temporadas.