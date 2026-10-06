Lionel Messi y sus primeras palabras tras la despedida de la Selección Argentina: “Fue un orgullo”

Las palabras del 10 luego de su último compromiso con la camiseta que vistió durante 208 partidos en su carrera.

Oficialmente, se terminó una era. Lionel Messi puso fin a su periplo de más de dos décadas en la Selección Argentina luego del amistoso ante Benín en el que la Albiceleste ganó por 3 a 0. Allí, el 10 y capitán se despidió a lo grande, convirtiendo un gol y dos asistencias en el Estadio Monumental.

Luego del compromiso, completamente emocionado, Messi habló a todo su público, dejando sus primeras palabras tras haber jugado sus últimos minutos en la Selección.

En primer lugar, el 10 señaló: “La verdad que es dificil decir algo hoy, se me cruzan muchas emociones y muchas cosas. Obviamente que lo primero que pienso es en mi viejo. Quiero agradecer, como lo dije en la carta de despedida, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta por más de 20 años. En las buenas y malas, en los peores momentos, nunca dejé de luchar y de querer estar acá siempre”.

Luego, añadió: “Les juro que me gustaría venir toda la vida porque vestir la camiseta de la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar. No venir más va a ser un dolor my grande. Siento que es el momento. Estuvimos cerca de cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros”.

El discurso de despedida de Leo (Getty)

En sintonía, Leo siguió con su discurso en el campo de juego del Monumental. “Siempre dejamos todo por esta camiseta, todos mis compañeros, todos nosotros, siempre. Agradezco a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo. Me hicieron cumplir mi sueño de chiquito, de ser campeón del mundo, de Copa América, de Finalísima“.

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Con un tono firme, alegre, y a tono con una despedida emotiva pero sin llorar, Messi siguió: “Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de ir por todo el país y siempre es una alegría enorme. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir, siempre jugar a cancha llena, eso es hermoso. La gente haciendo un esfuerzo enorme, gracias a ustedes siempre somos locales en todos lados”.

Mientras sus compañeros y los hinchas largaban lágrimas, el 10 dejó una revelación que nunca había expresado relacionada a un partido en el Monumental: “El partido después del Mundial fue lo más lindo que me pasó. Hasta el día de hoy veo videos y me emociona. Fue algo espectacular, así que muchísimas gracias. Hoy les digo adiós a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero siempre voy a estar bancando a estos chicos y todos los que vengan. Siempre unidos”.

Su mensaje final fue claro y contundente: “Para conseguir cosas importantes hay que formar grupos unidos. En los momentos duros es cuando se ven los grupos. Tuvimos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos. Soy un agradecido a Dios de ser argentino, orgulloso de ser argentino. Gracias a todos ustedes. Los quiero”. Gracias por tantas alegrías, Lionel.

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¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en la Selección Argentina?

El actual jugador del Inter Miami acumuló 208 partidos y 126 goles con la Selección Argentina.

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina