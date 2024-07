Ángel Di María demuestra que es un crack también para tomar decisiones y saber retirarse a tiempo.

Yo siempre admiré al Beto Alonso, que tras ganar la Copa Libertadores y la Intercontinental con River, dijo “Hasta acá llegué”. En la vida hay que saber retirarse a tiempo.

‘Fideo’ lo hace con dos Copas Américas, la Finalissima, el Mundial, goles en finales, podemos sumar la de los Juegos Olímpicos 2008, y dice basta. Broche de oro. ¿Para qué arriesgar con un nuevo Mundial?. Acá, se va por la puerta grande en serio. Quizás hasta Messi debería tomar la misma decisión.

Yo estoy de acuerdo con los que dicen que Ángel Di María es uno de los 10 máximos ídolos de la Selección Argentina. Obviamente está Diego Maradona, Messi y Mario Kempes. Después vienen varios como Daniel Passarella, Oscar Ruggeri, el Pato Fillol, Dibu Martínez, Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia y ahí está Angelito.

Y para los cabezas de termo que me siguen puteando en las redes por el caso de Di María, muchachos, yo me equivoqué y pagué y el ‘Fideo’ no se mancha. Ya pedí disculpas mil veces, ya no puedo hacer mas nada, soy un ser humano. Me equivoqué, hice una boludez, una pavada y pedí disculpas.

Cuento un chimento, me encontré con Jorgelina Cardoso en la Copa América y le pedí disculpas. No sé si me las aceptó, pero me dio la mano y fue muy cortés. También estaban los padres de Angelito y les pedí disculpas. Más no puedo hacer.

Cómprense una vida, cabezas de termo de redes sociales, ya está. Lo que tenía que decir, ya lo dije.