Teniendo en cuenta el buen nivel que mostró Sergio Romero en Boca durante el 2023, son varios los que se preguntaban si podía llegar a tener una nueva chance en la Selección Argentina. En los últimos días, había rumores que indicaban que Lionel Scaloni podía llamarlo para que reemplace a Gerónimo Rulli (lesionado), aunque nadie del cuerpo técnico lo había confirmado públicamente.

La publicación de la convocatoria para el debut en las Eliminatorias es inminente, teniendo en cuenta que los campeones del mundo jugarán el viernes 7 de septiembre ante Ecuador. En ese contexto, el DT tomó una decisión pensando en el arco albiceleste.

¿Chiquito Romero vuelve a la Selección?

La realidad es que, pese al buen presente del arquero, Romero no será convocado a la Selección Argentina para estas Eliminatorias. Emiliano Martínez, Franco Armani, Juan Musso y Walter Benítez están por encima suyo en la consideración. No habrá regreso para el 1 con más presencias (96) en la historia del combinado nacional.

La buena noticia para el club de la Ribera es que podrá contar con su arquero titular para enfrentar a Almagro en la Copa Argentina, cruce pautado para el 10 de septiembre en La Rioja en plena fecha FIFA.

Qué había dicho Chiquito Romero sobre volver a la Selección

“Nunca me retiré de la Selección Argentina, esa es la realidad. En su momento me tocó estar afuera, acepté las decisiones que se tomaron y seguí para adelante”, soltó el arquero hace unas semanas y agregó: “Obviamente que si en algún momento hay un llamado y me plantean ser el tercer o cuarto arquero en la lista, yo no tengo ningún problema. La Selección está por encima de todo”.