En una jornada histórica, que quedó manchada por el bochornoso accionar de la Policía local para con los hinchas visitantes, con gol de Nicolás Otamendi, la Selección Argentina le ganó en el a Brasil por 1 a 0, y le cortó una racha de 65 partidos sin perder como local por Eliminatorias Sudamericanas.

Una vez finalizado el encuentro, el mediocampista de la Albiceleste, Rodrigo De Paul, habló en zona mixta con los medios presentes, y allí se refirió a lo que fue esta gran victoria, así como también dio su opinión sobre los repudiables hechos que ocurrieron previo a que inicie el cotejo.

“Hicimos historia otra vez, somos los primeros que le ganan a Brasil acá, y con lo que pasó antes de empezar el partido teníamos más bronca y nosotros hablamos jugando. Una vez más este equipo demostró que tiene unos huevos bárbaros”, comenzó explicando el volante sobre lo sucedido.

Además, comentó la intimidad del plantel cuando se dirigió al vestuario nuevamente, encabezado por Lionel Messi: “Había mucha preocupación por la gente, porque nos acercamos ahí y les estaban dando unos palazos que no te puedo explicar. Yo nunca vi una cosa así y no es la primera vez que pasa, pero bueno. Estábamos preocupados por ellos y creo que la manera de hacerlos felices es como lo hicimos, hicimos historia”.

Por otro lado, dio su opinión sobre el desarrollo del juego, que comenzó friccionado, con muchas faltas: ”Los clásicos son así, siempre se juega de esa manera, pero bueno, nosotros jugamos de la forma que jugamos siempre. Si hay que tener la pelota la tenemos, si hay que sufrir sabemos sufrir, si hay que meter también metemos. Por eso también somos la mejor selección del mundo, porque se adapta a cualquier cosa”.

Y agregó: “Particularmente me da lástima que pasen estas cosas en el fútbol sudamericano porque nosotros ganamos la copa del mundo y lo volvimos a posicionar en un lugar privilegiado y siempre por culpa de otros que no somos los jugadores se ve manchado y eso creo que no está bien”.

Finalmente, tiró: “A mí me gustan estos partidos, se habían hablado algunas boludeces después de Uruguay, pero demostré que por esta Selección y esta camiseta voy a dejar todo. Nos vamos a extrañar hasta la próxima convocatoria, pero que mejor que despedir el año así, fue un año redondo”.

El próximo partido de la Selección Argentina

El equipo argentino volverá a jugar en la fecha FIFA de marzo, en la que tendrá para disputar dos amistosos, aunque aún no tiene confirmado ni sede ni rivales.

Los números de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina

El volante lleva 60 partidos disputados con la camiseta de la Selección, en los que anotó 2 goles y dio 9 asistencias. Además, ganó tres títulos: la Copa América 2021, Finalissima 2022 y Copa del Mundo 2023.