Después de la derrota ante Uruguay, la Selección Argentina viajó hacia Rio de Janeiro para enfrentar a Brasily así buscar un triunfo que le permita seguir liderando en completa soledad a las Eliminatorias CONMEBOL. Pero antes de que iniciara el juego, la policía reprimió a palazos a los hinchas argentinos.

Una vez que terminó el himno de Argentina, que fue reprochado por los fanáticos brasileños, en las tribunas del Maracaná se inició una gran discusión entre ambas parcialidades, donde los locales arrojaron butacas . Y automáticamente, la policía fue a “separar” con golpes hacia los argentinos.

Sin importar si había niños, mujeres o público de un alto rango etario, la policía militar reprimió con una enorme brutalidad y golpeó a lo que se le interpuso en el camino. A raíz de ello, los jugadores de la Selección Argentina se dirigieron hacia la tribuna para solicitar la calma policial, pero no lo lograron.

Lionel Messi fue el que encabezó la fila india de futbolistas que solicitaron la calma, y tras no lograrlo, el capitán tomó la decisión de que toda la delegación argentina retornara al vestuario y no saldría hasta que no se garantizara la seguridad para los fanáticos del campeón mundial en Qatar 2022.

Las primeras peleas que se dieron entre los hinchas

Todo se produjo cuando las parcialidades comenzaban a colocar sus respectivas banderas, donde algunos argentinos ya habían ‘copado la parada’ y llegó un brasileño con inmenso ‘trapo’, como se lo conoce en la jerga futbolística, pero en lugar de solicitar un espacio con buenos modales, directamente buscó confrontar.

A raíz de la pelea, los encargados de seguridad se dispusieron a separar para que la discusión no pasara a mayores y no se dieran golpes de puño ni nada similar. Pero el hincha brasileño estaba muy eufórico y no quería serenarse, según puede visualizarse en las imágenes que compartió TyC Sports.

La terna arbitral para Brasil – Argentina

Árbitro: Piero Maza (Chile)

(Chile) Asistente 1: Claudio Urrutia (Chile)

(Chile) Asistente 2: Miguel Rocha (Chile)

(Chile) Cuarto Árbitro: Felipe González (Chile)

(Chile) VAR: Juan Lara (Chile)

(Chile) AVAR: Édson Cisternas (Chile)

¿Cómo ver el partido entre Brasil y Argentina?

En el territorio argentino, Brasil vs. Argentina se podrá visualizar desde la TV Pública, TyC Sports y DirecTV, a partir de las 21:30 horas.