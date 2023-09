Sin dejar de entender lo decisivo que fue el golazo de tiro libre que marcó Lionel Messi, probablemente haya sido Cuti Romero la gran figura de la Selección Argentina en el partido que terminó con victoria 1-0 ante Ecuador en el inicio de las Eliminatorias de CONMEBOL.

La actuación estelar no solo le valió al defensor la que con seguridad haya sido la mayor ovación que haya recibido en su carrera como futbolista, sino además los elogios tanto del entrenador Lionel Scaloni como de varios de sus compañeros.

Un referente que no quiso dejar de destacar la producción del cordobés fue Rodrigo De Paul, quien incluso lo sentó a la cabecera de la mesa de los más grandes defensores de la actualidad.

“Lo dije en su momento. Para mí, tener al Cuti atrás es lo mejor que me puede pasar porque me obliga siempre a salir. Quiere estar siempre mano a mano. Me acostumbré a salir sin mirar atrás y eso para un volante es un placer. Está a la altura de ser el mejor central del mundo“, expresó el jugador del Atlético Madrid.

De Paul ya piensa en la altura

El cambio de página constante que exige defender la camiseta de la Selección Argentina hizo que la misma noche de la victoria Rodrigo De Paul comenzara a dejar atrás a Ecuador para focalizarse en el desafío que se vendrá el próximo martes a los campeones del mundo, en La Paz ante Bolivia.

“Jugar en la altura es muy duro: te falta el aire, te mareas. Tenemos que hacer un partido inteligente. Va a ser muy importante que podamos tener la pelota. Tenemos herramientas para poder conseguir los tres puntos”, señaló al respecto.

Scaloni encontró un héroe con el que comparar a Cuti Romero

En rueda de prensa, Lionel Scaloni hizo una muy curiosa valoración de lo que Cuti Romero representa para la Selección Argentina: “Cuti es un central increíble, impresionante. La gente lo lleva en andas y él se cree He-Man. No hay mucho para decir del partidazo que hizo”, manifestó.