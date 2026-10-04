Dibu Martínez reveló en dónde le gustaría jugar con la Selección Argentina: “Siento mucho el cariño”

Luego de la victoria 7 a 0 de la Selección Argentina ante Burkina Faso en el amistoso disputado en el Estadio Monumental, Dibu Martínez, quien disputó 79 minutos y portó la cinta de capitán, se acercó a zona mixta a hablar con los medios de prensa presentes.

Allí, uno de los temas que tocó el arquero fue respecto a las localías de la Albiceleste en el país. Si bien el Estadio Único de La Plata se prepara para albergar los próximos encuentros de los dirigidos por Scaloni, el ‘Dibu’ propuso una nueva ciudad para llevar, por lo menos, un partido.

La misma es Mar del Plata, su ciudad natal y en la que inició sus primeros pasos en el fútbol, hasta dar el salto a Independiente. “Siento mucho el cariño cada vez que voy y me gustaría ir a jugar a Mar del Plata”, dijo el arquero, con una sonrisa, para hacer público este pedido.

🇦🇷🗣️ "ME GUSTARÍA IR A JUGAR A MAR DEL PLATA ALGÚN DÍA"



Dibu Martínez, tras la goleada ante Burkina Faso. pic.twitter.com/vT0G06tttc — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

La continuidad en la Selección y el récord que puede romper

“Para mí es un orgullo tener el arco en cero, sea cual sea el rival”, dijo el arquero que llegó a su 45° valla invicta con la Selección Argentina, y que solo quedó a dos del récord de Chiquito Romero, por lo que puede romper esta marca en los próximos partidos.

Y agregó, respecto a la decisión de permanecer en la Albiceleste. “Me costó un tiempo para pensar, me dolió mucho perder la final del mundo. Intenté cambiar de club para renovarme mentalmente, lo conseguí, vine acá y fue lo mejor que hice porque me siento útil, rápido, bien. Al final tengo que representar a mi país, a mi familia, y tengo que hacerlo lo mejor posible”.

Publicidad

Para cerrar, se refirió a la despedida de Lionel Messi, quien jugará su último partido ante Benín. “Intenté ayudarlo lo más posible, él lo sabe, siempre hablamos de eso. Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios. El martes quiero verlo disfrutar y sonreír. Hablamos, viene el domingo a la noche y hacemos un asado en el predio”.

Datos clave