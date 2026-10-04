Scaloni le agradeció a Burkina Faso y habló de la chance de jugar con doble 9 en la Selección Argentina: “Dignifican el fútbol”

En su segunda presentación en los amistosos de la fecha FIFA, en el Estadio Monumental la Selección Argentina no le dio chances a Burkina Faso y le ganó 7 a 0, en un duelo que le sirvió a Lionel Scaloni para ver a 22 futbolistas distintos y así seguir probando variantes.

Luego del encuentro, el mismo Scaloni habló en conferencia de prensa, en donde tocó distintos temas, como las novedades respecto a su continuidad, más la despedida de Lionel Messi, quien jugará ante Benín su último partido con la camiseta de la Albiceleste.

Además de esto, el DT de la Selección Argentina le dejó unas palabras de agradecimiento al combinado de Burkina Faso por el viaje que hicieron para llegar al país, y también se refirió a la chance de seguir jugando con doble 9 en la ofensiva, con Julián Alvarez más Lautaro Martínez.

“A Burkina Faso agradecerles, a los que han venido. Es de agradecer el esfuerzo que han hecho, dignifican el fútbol. Intentamos jugar el partido como si fuera una final, para que sean respetados. Les agradecemos enormemente el haber venido porque se podían haber quedado y el partido suspendido. Es muy rescatable lo que han hecho. Un vuelo tan largo, llegar a la hora que llegaron y jugar no es fácil”, fueron los dichos de Scaloni para el equipo africano.

💣🔥“Agradecerle a Burkina Faso, a los que han venido por el esfuerzo que han hecho. Dignifican al futbol. Agradecemos el esfuerzo de que hayan podido venir, se podrían haber quedado y el partido se hubiera suspendido. Es muy rescatable lo que han hecho” – Lionel Scaloni https://t.co/EjHPCg1qQ6 pic.twitter.com/GaLJepwY40 — PaseClave (@paseclave__) October 4, 2026

La posibilidad de jugar con doble 9

“Estamos intentando que Juli y Lautaro, que ya se conocen, darles la oportunidad de que jueguen juntos porque es una idea bastante firme. Son dos más nueve y nos gusta que se entiendan, trabajen. Por eso repetimos, nos puede dar sus frutos. Está el Flaco López, que está haciendo las cosas muy bien así que estamos contentos”, dijo respecto al cambio táctico que probó en estos partidos.

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