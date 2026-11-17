El arquero volvió a jugar tras su lesión, consiguió un nuevo récord y dejó un claro mensaje para los hinchas.

Este martes por la noche, la Selección Argentina aplastó 7-0 a Costa Rica por un amistoso internacional. Con dos golazos de Nico Paz, dobletes de Julián Álvarez y Franco Mastantuono y el restante de Alexis Mac Allister, la Albiceleste selló una abultada goleada en el Estadio Mario Alberto Kempes. Además, debutaron Mariano Troilo y Aaron Anselmino.

La Selección Argentina ante Costa Rica.

Luego del triunfo contundente en Córdoba, el que rompió el silencio fue Emiliano Martínez. Ya superada la lesión ósea que sufrió en el rostro hace algunas semanas y que derivó en una operación, el arquero volvió a un campo de juego y encima consiguió un nuevo récord con la Albiceleste. En medio de ese contexto, habló frente al micrófono.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TyC Sports, fue lo más sincero posible. “Jugamos por nuestro país“, sentenció el Dibu en primer instancia, antes de redoblar la apuesta. “Queremos volver a enamorar a la gente“, manifestó pocos segundos más tarde, en una evidente referencia a la poca convocatoria en los dos amistosos de esta fecha FIFA.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)

Inmediatamente después, hizo hincapié en el retiro de Lionel Messi con la camiseta de la Selección. “Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más, y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo“, reconoció Martínez sin titubear al decirlo. Además, el guardameta también aseguró: “Los chicos aman y viven estar acá, de a poco se van adaptando“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Me pasaron varias cosas, ahora la fractura de mandíbula, y necesitaba estar bien porque mis compañeros me necesitan al cien por ciento“, sostuvo el Dibu durante la entrevista que brindó ni bien concluyó la abultada goleada de Argentina contra Costa Rica.