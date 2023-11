Finalizada la fecha del pasado fin de semana en el fútbol europeo, llega un nuevo parón por Fecha FIFA para los clubes de las principales ligas del mundo. Y las Selecciones Nacionales ya han hecho sus convocatorias para los partidos que les toca jugar, Brasil es una de ellas, y la inclusión de Gabriel Jesús ha llamado la atención.

El delantero de 26 años lleva sin jugar con el Arsenal desde octubre, por un desgarro sufrido en uno de sus isquiotibiales, parte posterior del muslo. Sin embargo, Fernando Diniz, seleccionador de Brasil, ha decidido incluirlo en la lista para los partidos de Eliminatorias ante Colombia y Argentina.

“En la última convocatoria no incluimos a Martinelli del Arsenal. Él no se reportó a la CBF, por lo que imaginamos que no iba a estar listo para jugar contra Venezuela y Uruguay, pero volvió a jugar con el Arsenal antes de esos partidos”, comentó el seleccionador brasileño.

Por si esto no era suficiente para dar a entender que creen que el Arsenal no es del todo sincero con los reportes de lesiones, Diniz agregó: “A raíz de esto, convocaremos a Gabriel [Jesús], y veremos su condición real. Todavía tenemos tiempo antes de los partidos, por lo que creemos que puede llegar a jugar. Es un jugador que me gusta mucho.”

Si bien Diniz reconoció que no es seguro que Gabriel Jesús juegue los partidos, también explicó que no hay ninguna complicación en el plantel por su inclusión: “Tenemos 24 jugadores en la lista, y si algo le pasa, no tendremos que cambiar el plantel”, cerró.

La postura del Arsenal sobre la convocatoria de Gabriel Jesús a la Selección de Brasil

Tras la victoria por 3 a 1 ante Burnley del pasado fin de semana, Mikel Arteta, entrenador de los Gunners, se refirió a la convocatoria de Gabriel Jesús por parte del Scratch.

“Vamos a ver cómo está en los próximos días, se que Gabriel siempre juega con la Selección, le encanta”, destacó Arteta. “El ha recuperado su lugar [como titular en la Selección] y seguramente no lo quiere perder, pero hay que ver cómo está medicamente”, recalcó.

Gabriel Jesús lleva sin jugar desde el 24 de octubre, cuando salió lesionado en el partido que su Arsenal ganó por 2 a 1 como visitante en el Sánchez Pizjuán, frente a Sevilla, por Champions League. Luego de ello se reportó que la recuperación le demandaría entre tres semanas y un mes, por lo que entraría en los plazos que pueda reaparecer contra Colombia o Argentina.

La convocatoria de Brasil para enfrentar a Colombia y Argentina

Brasil, que comparte con 7 puntos el segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 junto a Uruguay y Venezuela, por detrás de los 12 del líder Argentina, realizó una convocatoria de 24 jugadores para sus partidos ante Colombia y la albiceleste en esta Fecha FIFA.

Los convocados son los siguientes:

ARQUEROS

Alisson (Liverpool)

Bento (Athletico Paranaense)

Lucas Perri (Botafogo)

DEFENSORES

Emerson Royal (Tottenham)

Renan Lodi (Olympique)

Carlos Augusto (Inter)

Bremer (Juventus)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Nino (Fluminense)

MEDIOCAMPISTAS

André (Fluminense)

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Joelinton (Newcastle)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Rodrygo (Real Madrid)

DELANTEROS

Endrick (Palmeiras)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Joao Pedro (Brighton)

Paulinho (Atlético Mineiro)

Pepe (Porto)

Raphinha (Barcelona)

El primer partido de Brasil será este jueves 16 de noviembre ante Colombia en el Estadio Metropolitano de Fútbol Roberto Meléndez, mientras que el 21 de noviembre recibirá a Argentina en el mítico Estadio Maracaná.