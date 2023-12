A casi un año de alcanzar la gloria eterna al ganar el Mundial de Qatar 2022, los jugadores de la Selección Argentina siguen contando sus sensaciones al respecto, y también hablan de lo que vendrá en su futuro, teniendo en cuenta la posibilidad de jugar en River o Boca, los dos equipos más importantes de nuestro fútbol.

En este caso, quien rompió el silencio fue el arquero del Ajax de los Países Bajos, Gerónimo Rulli, que fue suplente de Emiliano Martínez en la obtención de la Copa del Mundo. Ahora, en diálogo con el programa De Fútbol Se Habla Así, de DSports, el surgido en Estudiantes habló sobre la posibilidad de regresar a la Liga Profesional y jugar en River.

“La verdad, te soy sincero, no puedo por una cuestión de que mi vieja es fanática de Boca y si llego a ir a River me deshereda como hijo, es la verdad”, tiró explicando que no iría al equipo de Núñez, y a su vez, agregó: “Primero iría a Estudiantes, voy a aclarar, y si no es Estudiantes, iría a Boca”.

Además, destacó que su deseo es volver al Pincha, equipo en el que se formó, para jugar en el nuevo estadio: “Me encantaría, siempre digo lo mismo, es mi ciudad y mi equipo de toda la vida. Salí de ahí y ahora que Estudiantes juega en Uno es un incentivo mucho más grande. Aún no es el momento, pero quiero volver en buena aptitud física, porque ahora me quiero seguir probando en Europa”.

En lo que va de la temporada, el arquero de 31 años tan solo disputó 1 partido, ya que en el inicio de la misma sufrió una fuerte lesión en el hombro, que lo marginó de las canchas por más de 3 meses, y recientemente volvió a la convocatoria de su equipo, aunque fue al banco de los suplentes.

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de regresar en el futuro al equipo platense, la misma podría darse recién en el 2026, cuando Rulli tenga 34 años, ya que el 30 de junio de ese año finaliza el vínculo del arquero campeón del mundo con el Ajax, por lo que se queda con el pase en su poder.

Los números de Gerónimo Rulli en Ajax

Desde su llegada al equipo neerlandés, el arquero disputó un total de 26 partidos, en los que recibió 25 tantos y mantuvo la valla invicta en 11 oportunidades, sumando 2.312 minutos.

Los números de Gerónimo Rulli en la Selección Argentina

Contando amistosos y partidos por Eliminatorias, disputó 4 partidos, en los que recibió un gol y mantuvo el arco en 0 en 3 ocasiones. Además, jugó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

La carrera de Gerónimo Rulli

Estudiantes de La Plata (2012-2014)

Real Sociedad (2014-2019)

Montpellier (2019-2020)

Villarreal (2020-2023)

Ajax (2023)