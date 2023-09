A pocos días de cumplir solamente 25 años de edad, Exequiel Palacios ya se ha convertido en uno de los mediocampistas argentinos más destacados de Europa y del mundo entero. De hecho, acaba de renovar su contrato con Bayer Leverkusen, su actual equipo.

Pero eso no es todo: paralelamente, el nacido en Famaillá, provincia de Tucumán, viene de conquistar la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección Argentina y es moneda corriente en todas y cada una de las convocatorias diagramadas por Lionel Scaloni.

En medio de ese panorama, el futbolista surgido de las divisiones inferiores de River Plate le brindó declaraciones a ‘Llave a la Eternidad, por la TV Pública. Y, en las mismas, el talentoso volante se deshizo en elogios hacia Marcelo Gallardo, un entrenador que lo marcó para siempre.

Sin ir más lejos, Palacios compartió detalles relacionados con un consejo que le dio el Muñeco y que le cambió la carrera. Un consejo de esos que lo hizo más jugador, ofreciéndole un abanico de cualidades que seduce a cualquier elenco importante.

“Cuando me toca subir a Primer División y yo tenía 16 ó 17 años, una vez, en una práctica, termino de entrenar, agarra Gallardo y me dice: ‘Mirá, Pala, vos jugás como un jugador de 30 años. No perdés la pelota pero te falta ese cambio de ritmo, esa adrenalina de llegar al arco'”, comenzó señalando.

“Eso a mí me quedó marcado. Después traté de asumirlo, incorporarlo y creo que eso me dio la ventaja para poder jugar. Marcelo fue uno de los entrenadores que confió en mí plenamente. Más allá de un entrenador, fue como un padre en el sentido de ayudarme y aconsejarme”, amplió Palacios.

+ Los números de Palacios en River

Defendiendo la camiseta de River, Exequiel Palacios aportó 10 goles y 11 asistencias en 87 partidos oficiales.

+ Las estadísticas de Palacios en Bayer Leverkusen

En el equipo alemán, el mediocampista argentino acumula 10 anotaciones y siete asistencias en 93 cotejos oficiales.