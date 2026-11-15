El cronograma de la Selección Argentina hasta el amistoso contra Costa Rica en Córdoba

Aunque Lionel Scaloni no se preocupa por la derrota ante la Selección de Uruguay en La Bombonera, en el que fue el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA de noviembre, lo cierto es que la Selección Argentina tiene mucho por mejorar de cara al cruce con Costa Rica en Córdoba. En la antesala del amistoso del martes 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, la Albiceleste retoma los entrenamientos y prepara el itinerario previo al viaje al interior del país.

Tras la caída ante los Charrúas el viernes, el plantel de la Selección Argentina regresó a las prácticas el sábado en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Sin embargo, fueron los jugadores que sumaron pocos o ningún minuto quienes realizaron ejercicios futbolísticos en cancha, con trabajos de 11 contra 11. Los titulares, por su parte, llevaron a cabo sesiones regenerativas en el gimnasio y trabajos con los fisioterapeutas del cuerpo técnico de Scaloni.

Ya el domingo 15, todos los convocados en la lista de la Selección Argentina retoman la actividad con normalidad durante la práctica vespertina en Ezeiza. El lunes, temprano por la mañana, la delegación viajará a Córdoba, alrededor de las 10:30, para terminar de preparar el amistoso contra Costa Rica, que se disputará el martes por la noche.

Una vez instalados en La Docta, Scaloni brindará una conferencia de prensa, cuyo horario aún resta confirmar. Además, el plantel se entrenará por la tarde, aunque tanto la sede como el horario exacto todavía están por definirse.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.

Cronograma de la Selección Argentina

Domingo 15 de noviembre

18:30 Entrenamiento (cerrado a la prensa)

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Lunes 16 de noviembre

10.30 Viaje hacia Córdoba

Conferencia de Lionel Scaloni (horario a confirmar)

Entrenamiento vespertino (horario y lugar a confirmar)

Martes 17 de noviembre

20:00 Argentina vs Costa Rica

En síntesis

Argentina y Costa Rica jugarán un amistoso el martes 17 de noviembre a las 20:00 .

jugarán un amistoso el a las . Lionel Scaloni y el plantel viajarán hacia Córdoba el lunes 16 a las 10:30 .

y el plantel viajarán hacia el a las . El encuentro se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes tras la derrota ante Uruguay.