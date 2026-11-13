Scaloni no se preocupa por la caída ante Uruguay: del “paciencia” al “hay maneras de perder”

El entrenador de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa luego del amistoso en La Bombonera.

Lionel Scaloni se mostró calmo luego de la derrota de la Selección Argentina ante Uruguay en La Bombonera. La Albiceleste perdió por 2-1 en el primer partido desde el retiro de Lionel Messi, pero el entrenador no exhibió preocupación en la conferencia de prensa.

“El partido me deja cosas positivas para analizar. Momentos buenos del equipo, sobre todo el segundo tiempo. Más allá de los goles de Uruguay, el equipo llegó e intentó. Lógicamente hay cosas para corregir, toca seguir trabajando“, comenzó Scaloni.

Lionel Scaloni da indicaciones en La Bombonera (Getty Images)

Sobre el nuevo recambio en la Albiceleste, el DT comentó: “Paciencia, son chicos jóvenes, chicos que nos van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro, es difícil y sobre todo contra un gran rival. Tranquilidad, no podemos darle la responsabilidad solo a ellos“.

Luego, siguió sobre el encuentro: “Hay maneras de perder. El rival te pone en dificultades, hay que felicitarlo. Todo el desgaste lo hicimos nosotros y al final no tuvimos recompensa. Me dejó satisfecho la reacción del equipo después del 2-0, en algún momento se vieron cosas interesantes”.

Por otra parte, Scaloni destacó a Nico Paz como el futbolista que logró desestabilizar el esquema de Uruguay: “Rompió líneas dos o tres veces. Tuvimos jugadas que han sido buenas y rompiendo líneas, estos jugadores lo hicieron, no lo eché en falta”.

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Sobre la nueva era post Messi

Al ser consultado por la ausencia de Messi y la relación con los hinchas, comentó: “La gente va a venir a alentar a la Selección, es incondional más allá de que no esté jugando Leo. Nosotros somos los que tenemos que contagiarlos, demostrarles que este equipo está para jugar como ellos quieran”.

Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina (Getty Images)

Más adelante, completó: “Estamos obligados a seguir, somos la Selección Argentina y hay que competir al máximo nivel. La manera de crecer es jugando partidos y dándole la chance a los nuevos chicos. Hay veces que sale bien y otras veces que no”.

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Lionel Scaloni renovó su contrato con la Selección Argentina

El anuncio se hizo oficial en la sala de conferencias de la AFA, en el Predio de Ezeiza. Con Chiqui Tapia junto a Scaloni, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino dio la noticia: el oriundo de Pujato seguirá al mando de la Albiceleste por cuatro años más (hasta 2030).