Una de las tantísimas jugadas que quedará grabada en la historia del fútbol mundial dentro de lo que fue la final de Qatar 2022 será la atajada de Emiliano Martínez sobre Randal Kolo Muani cuando el partido definitivo llegaba a su cierre. Minuto 123, partido 3 a 3 y sin más tiempo agregado. Era esa jugada y terminaba el duelo, con el título para Francia. Sin embargo, Dibu atajó el remate y envió la definición a los penales, en donde también sería el héroe para que Argentina ganara su tercera estrella exactamente un año atrás.

A 365 días de la gesta albiceleste y del martirio francés, el reconocido diario L’Equipe hizo un estudio puntual y específico de aquella jugada que cambió la historia en Lusail y le dio el título mundial a la Selección Argentina. En el país galo, la acción sigue causando estragos, al punto tal que el estudio fue bautizado como “Los secretos de una acción maldita“.

Allí, se vio una reconstrucción 3D de aquella jugada en donde el medio francés se hacía una pregunta fundamental: ¿Tenía Kolo Muani otra opción o Dibu Martínez lo anuló por completo? Por los resultados del estudio, las alternativas eran mínimas y la jugada fue una obra maestra del arquero argentino.

Es que concretamente, Emiliano Martínez dejó a merced de Kolo Muani el sector del arco al que terminó ejecutando, pero sus movimientos fueron tan precisos que terminó atajando el balón, evitando el gol de la gloria francesa. “El desequilibrio es evidente, casi excesivo, como si Emiliano Martínez estuviera en mala posición. Aquí radica la estratagema del portero argentino“, detalla Dan Pérez en el artículo de L’Equipe. Incluso, a esta acción, el estudio del diario galo la tituló “La trampa de Martínez“.

El propio Dibu explicó esta jugada en la reciente entrevista que brindó para “Campeones”, ciclo de notas a los campeonas del mundo que se emitió por Star +. Allí, Martínez comentó: “Le dejé ese espacio, es derecho, es más fácil errar si la cruza, decís ‘le pego fuerte al primer palo’. Entonces, cuando le va a pegar, es cuando me voy a ese lado y le bloqueo esa parte“.

Dentro del análisis de L’Equipe, quien también habló de la acción fue el asistente de entrenador de la Selección Francesa sub 23, Lionel Rouxel. Allí el acompañante de Thierry Henry en las divisiones inferiores del seleccionado galo destacó: “Su manera de no quitar nunca la vista del balón es muy positiva, que es lo que se le pide a un delantero. Pero también debes poder escanear tu entorno, al menos cinco veces, para poder tomar la decisión correcta. Dónde estás, dónde está el portero, cómo llega el balón, dónde están los rivales y compañeros, dónde quieres golpear o jugar… ¿Kolo Muani miró lo suficiente la forma en que el portero se acercaba a él?“.

El análisis concluye con la posibilidad de un pase al medio a Kylian Mbappé, quien le había ganado en velocidad a Cristian Romero y Nicolás Otamendi y tenía el arco a su merced para definir y poner el 4 a 3 final. Sobre esto, L’Equipe enfatizó: “La velocidad de la acción y el momento en el que se desarrolla complican la elección de Kolo Muani que no ha visto a su compañero. Sin embargo, la opción era interesante. El margen de error de la zona de pase es amplio, la transmisión no requiere gran precisión. Mbappé está lanzado, está por delante de sus adversarios y su poder de aceleración hace poco probable que éste regrese incluso en caso de un balón ligeramente largo. Sin embargo, tiene sentido que un atacante de este nivel (Kolo Muani) tome esa iniciativa (patear al arco)“. Un extenso y detallado análisis que hace aún más grande la atajada de Emiliano Martínez a Kolo Muani. Locura.

La frase de Kolo Muani sobre Dibu Martínez

Meses atrás, también en diálogo con L’Equipe, el autor del remate que casi le da el título a Francia expresó: “Esa jugada podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida. Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo va todo demasiado rápido. Quiero seguir adelante, porque es parte de mi trabajo. No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar nunca. Estuvimos muy cerca de traer la tercera estrella“, para cerrar afirmando contundentemente: “No te voy a mentir, lo odio“.