Desde su estreno oficial con la Selección Argentina en junio de 2021, enfrentando en Chile en un partido que terminó con igualdad 1-1 y en el que fue figura destacada, Cristian Romero se consolidó como símbolo de la defensa de un equipo que alcanzó la gloria máxima hace poco menos de un año, coronándose campeón mundial en Qatar.

Todo sucedió demasiado rápido para el futbolista de 25 años que en 2018, cuando Jorge Sampaoli dejó de ser entrenador del equipo nacional abriendo el paso a Lionel Scaloni, todavía defendía la camiseta de Belgrano de Córdoba y daría el salto a Europa días después de la eliminación de Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia, a manos de Francia, para vincularse al Genoa de la Serie A.

Con La Albiceleste fueron todas buenas para Cuti, que no solo levantó la Copa del Mundo sino también la Copa América y la Finalissima sin haber sufrido todo lo que le tocó sufrir con esa camiseta a otros grandes futbolistas argentinos en el pasado. Sin embargo, el cordobés sí tuvo una gran decepción vinculada a la Selección y el encargado de revelarlo fue su padre Víctor.

“Si te digo que recuerdo haberlo visto llorar por el fútbol, estaría mintiendo. Pero sí le cayó muy mal cuando ya más grandecito quedó fuera de la lista final de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20. Él había estado en el Sudamericano en Ecuador, que clasificaron, y estuvo muy bajoneado por eso”, recordó en diálogo con DSports Radio.

La referencia de Víctor Romero tiene que ver con la Copa del Mundo que se desarrolló en Corea del Sur entre mayo y junio de 2017, en la que la Selección Argentina que conducía Claudio Úbeda fue eliminada en fase de grupos luego de perder ante Inglaterra y la selección local, pudiendo sumar tan solo un triunfo ante Guinea.

¿Qué defensores fueron al Mundial de 2017 en lugar de Romero?

En la nómina de futbolistas que sí disputaron el Mundial Sub 20 de Corea del Sur destacan tres defensores que se coronaron junto a Cuti campeones del mundo en Qatar con la mayor: Juan Foyth, Gonzalo Montiel y Lisandro Martínez. Además fueron convocados Milton Valenzuela, Marcos Senesi y Leonel Mosevich.

La incertidumbre en torno a Scaloni

Víctor Romero se refirió también a las declaraciones de Lionel Scaloni que pusieron en duda su continuidad al frente de la Selección Argentina tras el triunfo 1-0 ante Brasil en el Maracaná, por la sexta fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL.

“Yo creo que todos los jugadores y AFA tendrían que hacer un esfuerzo para convencerlo de quedarse. No sé cuál será el problema, sinceramente. Me estoy metiendo en un lugar que no conozco. Pero si yo fuera Chiqui Tapia, con perdón de la distancia y con todo el respeto, haría el esfuerzo para que se quede Scaloni”, aseguró.